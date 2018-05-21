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Замглавы «Лиги переработчиков макулатуры» Денис Кондратьев стал гостем передачи «Экологические итоги» на ОТР

Понедельник, 21 Мая 2018 14:28
Замглавы «Лиги переработчиков макулатуры» Денис Кондратьев стал гостем передачи «Экологические итоги» на ОТР Фото из открытых источников

Замглавы «Лиги переработчиков макулатуры» Денис Кондратьев полагает, что нужно отменить НДФЛ (налог на доходы физических лиц) для сдачи макулатуры. Это поспособствует положительному решению актуальной для России «мусорной» проблемы. Об этом он рассказал 19 мая в рамках своего участия в передаче «Экологические итоги» на ОТР.

 

Каждый год в России образуется около девяти миллионов тонн макулатуры, и восемь миллионов тонн можно переработать. Однако 4,5 миллиона тонн захораниваются, и лишь 3,5 миллиона тонн идут на сбор. На переработку направляются куда меньшие объемы. Как подчеркнул Дмитрий Кондратьев, находясь на полигонах, макулатура гниет и приводит к появлению большого количества свалочных газов, а это прямой урон окружающей среде и здоровью населения. Показателен хороший пример Германии, где порядка 70% макулатуры идет на переработку.

 

Отметим, что в РФ «мусорная проблема» способствует возникновению акций протеста. Так, в этом году жители Волоколамска вышли на улицы с призывами закрыть полигон «Ядрово».

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Волкова Алена Опубликовано в Экология   Теги Новости экология
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