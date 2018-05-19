«День Эколога», как праздник для каждого сознательного человека

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Июнь традиционно знаменуется празднованием «Дня Эколога» в РФ. Абсолютно заслуженно он считается профессиональным праздником для защитников окружающей среды. Сейчас популяризация экологического образа жизни приобрела серьезные масштабы.

Каждый сознательный человек может сделать «День Эколога» своим профессиональным праздником, ведь защита природы — дело каждого из нас.

В последнее время в российской столице ведется плодотворная работа по улучшению общей экологической обстановки. Для этого в Москве внедряется возможность раздельного сбора отходов, поощряется переход на более экологичные транспортные средства в лице велосипедов и электромобилей, объясняется, почему важно экономить воду и электроэнергию.

В настоящее время организаторскую функцию разных массовых эколого-просветительских мероприятий в столице РФ выполняет местный ДПиООС, в частности, занимающийся подготовкой подобной акции и на грядущий «День Эколога».