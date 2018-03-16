В столице стартует экологическая акция «Зеленый офис»

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Ежегодная экологическая акция «Зеленый офис» в Москве приглашает единомышленников. Организаторы события призывают компании столицы присоединиться к процессу энерго- и ресурсосбережения, став экологически и социально ответственным учреждением.

Экологизация рабочего пространства – важный запрос общества, требование времени, возможность создать условия для повышения работоспособности сотрудников, поддержки их здоровья, усиления креативности. Участие в экологической акции «Зеленый офис» позволит компании улучшить свой имидж как экологически ориентированной организации, соблюдающей международные экологические стандарты для сохранения окружающей природной среды.

Более 500 российских и зарубежных компаний стали сторонниками акции «Зеленый офис» за пять лет ее проведения. Оргкомитет не сомневается, что их количество будет только расти, и напоминает: среди участников события будет проведен конкурс по 10 номинациям. Присоединиться к акции можно, оставив заявку до 15 мая 2018 года на официальном сайте.