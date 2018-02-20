Мусоросжигательные заводы Подмосковья будут экологически чистыми и бесшумными

Официальный представитель компании Hitachi ZosenInova Урс Альтенбургер рассказал, что мусорные заводы в Подмосковье будут экологически чистыми и бесшумными, сообщает ИА «Национальные интересы».
«Заводы не производят абсолютно никакого шума, а выбрасываемые дымовые газы по составу чище, чем воздух, которым мы привыкли дышать», – отметил Альтенбургер, добавив, что в Швейцарии и Германии такое соседство стало уже нормой жизни и никого не беспокоит.
Относительно опасений некоторых жителей МО, выступающих против строительства МСЗ он рассказал, что 30 лет назад, когда в Швейцарии только начали внедрять новый способ обращения с мусором, страна также столкнулась с протестами жителей, опасавшихся за влияние заводов на окружающую среду. Однако со временем люди увидели, что их опасения напрасны.
Помимо МСЗ в России появятся также сортировочные и перерабатывающие комплексы, что станет базой для зарождения культуры раздельного сбора отходов, обсуждаемой даже на самом высоком уровне, совершенствования экологического законодательства.
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