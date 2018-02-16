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Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться

Пятница, 16 Февраля 2018 09:50
Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Фото из открытых источников

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно обратился к населению. Он заострил внимание людей на том, что для подотчетного ему региона тема экологии обладает важнейшим значением. Как заверил управленец, работы по решению актуальных для экологии проблем будут вестись и в этом году.

 

Так, в Подмосковье будут работать по таким направлениям, как переработка мусора, закрытие действующих полигонов и строительство современных мусоросжигающих заводов (МСЗ).

 

Как рассказал Андрей Воробьев, в 2017-м году в Московской области число мусорных полигонов сократилось с 39 до 15. Теперь на освободившейся территории будут построены социально-значимые объекты. Так, на месте полигона Кучино появится современный спортивный парк с санной трассой.

 

Интересно, что «дочка» «Ростеха» компания «РТ-Инвест» построит в Московской области четыре ультрасовременных МСЗ. Эти предприятия будут работать по швейцарско-японской технологии от компании Hitachi Zosen Inova. Здесь отходы будут термическим способом перерабатываться в энергию.

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Волкова Алена Опубликовано в Экология   Теги Новости экология

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Мнение эксперта
Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно обратился к населению. Он заострил внимание людей на том, что для подотчетного ему региона тема экологии обладает важнейшим значением. Как заверил управленец, работы по решению актуальных для экологии проблем будут вестись и в этом году. Так, в Подмосковье будут работать…
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