«Дочка» «Ростеха» нашла инвесторов для проекта мусоросжигательных заводов

В Московской области и Республике Татарстан в ближайшие годы будет реализован проект, в рамках которого там появится пять современных мусоросжигательных заводов (МСЗ).
За реализацию проекта отвечает «дочка» «Ростеха» ГК «РТ-Инвест». Она сообщила о том, что в качестве инвесторов проекта выступят Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и японско-швейцарская компания Hitachi Zosen Inova, которая поставит оборудование для означенных предприятий. Операторами проекта выступят зарегистрированные «РТ-Инвест» компании АГК-1 (для четырех МСЗ в МО) и АГК-2 (для завода в Казани). Об этом написали «Ведомости».
Проект оценивается в 150 миллиардов рублей. РФПИ предложил Hitachi Zosen Inova снизить смету, но пока неизвестно, что на это ответила компания. Окупать затраты планируется с помощью «зеленого» тарифа на электроэнергию, выработанную из мусора, – он в разы выше обычного. Опасения, что подмосковные МСЗ не будут достаточно загружены, в скором времени будут развенчаны. Дело в том, что столица будет направлять на них свой мусор, соответствующее соглашение будет скоро подписано.
В нынешнем году ожидается переход Подмосковья на раздельный сбор мусора. Что касается четырех МСЗ, то с их помощью местные власти намерены сократить объем захоронения отходов на 25%. В Татарстане и вовсе планируют полностью отказаться от утилизации ТКО.
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