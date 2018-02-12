Национальный институт гигиены г. Будапешт рекомендует оборудование обеззараживания воздуха после проведенного исследования

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Исследования показали, что общая концентрация бактерий в помещении за три часа работы установки обеззараживания воздуха «Поток» снизилась в 6 раз, а концентрация плесневых грибов – в 3.4 раза. Национальный институт гигиены г. Будапешт выразил намерение рекомендовать «Поток» к использованию во всех медицинских учреждениях.

«12» февраля 2018 г. один из крупнейших научно-исследовательских институтов Венгрии - Национальный институт гигиены г. Будапешт - обнародовал результаты исследования эффективности оборудования обеззараживания воздуха «Поток».

Цель испытания: проверка эффективности фильтрации установки путем сравнения концентрации частиц с диаметром 1; 2,5 и 10 мкм, а также оценка эффективности обеззараживания воздуха путем сравнения общей концентрации микроорганизмов в воздушной среде комнаты до включения оборудования и после.

Исследование проводилось 3 ноября 2017 г. в медицинском кабинете Национального института гигиены, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

A, B, C, F: точки замеров проб

D: расположение установки обеззараживания воздуха «Поток»

E: точка замера температуры, относительной влажности

Отбор проб плесневых грибов и бактерий проводили с использованием пробоотборника MAS 100. Сначала измеряли фоновое загрязнение (до применения оборудования) и затем трижды с периодичностью в один час проводили замеры концентрации частиц и микроорганизмов в воздухе помещения. По расчетам исследователей, каждый час должна происходить полная обработка всего воздуха в помещении.

Концентрация аэрозольных частиц в помещении была низкой даже до того, как оборудование было включено, но массовая концентрация частиц аэрозоля уменьшалась в течение всего испытания.

Общая концентрация бактерий за три часа работы установки «Поток» снизилась в 6 раз, а концентрация плесневых грибов – в 3.4 раза.

Таким образом, в очередной раз продемонстрирована эффективность работы оборудования обеззараживания воздуха: оно эффективно уменьшает концентрацию аэрозольных частиц и общее количество бактерий и плесени в воздухе помещения. Основываясь на результатах исследования, Национальный Институт Гигиены г. Будапешт рекомендует его использование и присуждает сертификат No 2017/4.