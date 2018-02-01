В планы России входит повышение уровня утилизации отходов до 60% к 2030 г.

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В рамках прошедшего 29 января совещания главы правительства Д.Медведева с вице-премьерами зампредседателя правительства А.Хлопонин рассказал о том, как в обозримом будущем в нашей стране намерены решать проблему с утилизацией отходов. По его словам, стоит задача по повышению уровня утилизации ТКО до 60% к 2030 г. Об этом пишет РИА «Новости».

Как отметил вице-премьер, означенные намерения изложены в стратегии по развитию в России промышленности по переработке и утилизации по ТКО. В случае положительного решения этой задачи мы сможем выйти на уровень стран ЕС. Сейчас же ежегодный уровень утилизации отходов в РФ в лучшем случае составляет 9%. А ведь на ежегодной основе в России образуется до 60 млн. тонн ТКО.

Добавим, что в ближайшие три-четыре года в Подмосковье и Татарстане силами компании АГК-1 (принадлежит «дочке» «Ростеха» ГК «РТ-Инвест») будет реализован проект по созданию пяти ультрасовременных мусоросжигательных заводов. Эти предприятия будут работать на японской технологии, позволяющей термически перерабатывать ТКО в энергию.