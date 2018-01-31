Сергей Собянин проинформировал о начале работы проекта по экологичной утилизации мусора

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Как сообщает НТВ, мэр Москвы рассказал о планах столичных властей в отношении мусороперерабатывающих заводов. В данное время с госкорпорацией Ростех заключен договор на строительство трех комплексов экологичного цикла в Подмосковье.

Собянин заверил, что новейшие заводы в Московской области появятся в течении 3-4 лет и это, по его словам, будут заводы по самой современной технологии, которые есть в мире. Напомним: компания РТ-Инвест, принадлежащая Ростеху, приступила к строительству 4 заводов в области и одного – в Татарстане. Японско-швейцарская технология не только самая экологичная, но и экономичная: завод будет обеспечивать энергией, полученной от утилизации мусора, не только себя, но и продавать ее потребителям.

«Соответственно, весь инвестиционный цикл можно выстроить с точки зрения окупаемости данного проекта», - подтвердил Сергей Собянин.

Также мэр сообщил, что достигнуты договоренности между Москвой и областью о совместном решении проблем по рекультивации свалок Подмосковья. Напомним, Москва ежегодно вывозит на полигоны ТБО 11 млн тонн мусора.