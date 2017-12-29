Пятница 29 декабря 2017 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Общество» Экология» Сергей Иванов объяснил, почему новые МСЗ безопасны с экологической точки зрения

Сергей Иванов объяснил, почему новые МСЗ безопасны с экологической точки зрения

Пятница, 29 Декабря 2017 15:33
Сергей Иванов объяснил, почему новые МСЗ безопасны с экологической точки зрения Фото из открытых источников

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов стал собеседником РИА «Новости». В интервью он рассказал о новых Мусоросжигательных заводах (МСЗ), которые в обозримом будущем появятся в Московской области и Татарстане, подчеркнув, что с экологической точки зрения они абсолютно безопасны.

 

Как заявил Сергей Иванов, из бюджета на возведение МСЗ не будет затрачено ни копейки — реализацией проекта занимается ГК «РТ-Инвест» (одно из подразделений «Ростехнологий»). Ею была приобретена уникальная технология у японско-швейцарской компании Hitachi. Последняя построила уже сотни мусоросжигательных заводов в разных странах мира, причем, нередко даже в центрах мегаполисов (к примеру, Токио и Вене). Эта технология абсолютно безвредна для человеческого здоровья и окружающей среды.

 

Сергей Иванов в ходе интервью подчеркнул, что проекты заводов успешно прошли ряд экспертиз, каждая из которых подтвердила их безопасность. К тому же, они позволят частично решить проблему с переработкой ТКО в Московском регионе. Ежегодно он производит 11 млн. тонн отходов, но вторичную переработку проходит не более 7% от этого объема.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Экология   Теги Новости экология

Главное за сутки
Два человека погибли в результате наезда автобуса на остановку общественного транспорта в Москве Два человека погибли в результате наезда автобуса на остановку общественного транспорта в Москве Трагедия в столице — рейсовый автобус осуществил наезд на остановку общественного транспорта, расположенную на Сходненской улице. В результате ДТП погибли два человека. "Автобус наехал на остановку, расположенную у тридцать седьмого…
Президент подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первого ребенка Президент подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении первого ребенка Владимир Путин подписал закон о введении ежемесячных выплат при рождении первенца. С документом можно ознакомиться на официальном портале правовой информации. Согласно тексту документа, выплаты будут получать родители первенцев, которые являются…
США призвали РФ к сотрудничеству по Договору по открытому небу США призвали РФ к сотрудничеству по Договору по открытому небу США призывают Россию "конструктивно взаимодействовать" в разрешении ситуации вокруг Договора по открытому небу. Об этом заявил представитель госдепартамента, при этом голословно обвинив Москву в несоблюдении обязательств по соглашению. "Мы призываем…

Читайте также
Житель Ставрополя сорвал куш, сыграв в лотерею Житель Ставрополя сорвал куш, сыграв в лотерею Местный житель из Ставрополя получит приз — сто миллионов рублей, он стал счастливчиком, когда сыграл в лотерею «Русское лото». Более подробно об этом можно узнать здесь, ведь этот выигрыш стал…
Женатые или свободные: кто живет счастливее? Женатые или свободные: кто живет счастливее? Женитьба приносит людям больше счастья, чем одиночество, обнаружили новые исследования. Стремление к счастью в браке также сохраняется в старости. Положительный эффект от брака еще сильнее для тех людей, которые назвали…
Минприроды: Кормление хищников в зоопарках домашними питомцами — варварство Минприроды: Кормление хищников в зоопарках домашними питомцами — варварство Начальник Министерства природы Российской Федерации Сергей Донской подверг резкой критике практику, существующую в европейских, в частности, датских, зоопарках, где посетителям рекомендуют приносить своих домашних питомцев для кормления хищников. "Это то,…
Российское правительство поддержало закон о пожизненных сроках для педофилов Российское правительство поддержало закон о пожизненных сроках для педофилов Проект закона, направленного на усиление защиты несовершеннолетних от сексуального насилия, был без замечаний поддержан правительством Российской Федерации. Законопроект, в частности, увеличивает максимальные сроки для педофилов до пожизненных. Инициатива разработки документа…
Фото
Новогодний ТОП: Самые красивые, большие и дорогие новогодние елки Новогодний ТОП: Самые красивые, большие и дорогие новогодние елки

Новогодняя елка - главный символ нового года и каждый город в это время украшен не одной такой елкой...

Видео

 

Уникальные кадры первого в мире запуска в космос шаурмы‍

Опрос

Сколько вы готовы потратить на празднование Нового года?

 

Анекдот дня

Скоро к неудачникам, которые не успели купить биткоин, прибавятся неудачники, которые не успели его продать.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Успешный бизнес с Сергеем Косенко: Секрет успеха и подсказки для новичков Успешный бизнес с Сергеем Косенко: Секрет успеха и подсказки для новичков
Если ты молодой — это не значит, что ты не можешь быть успешным! Все больше молодых людей, как мужчин, так и женщин, доказывают, что стать успешным бизнесменом можно уже к тридцати годам. Таким же предпринимателем и является тридцатилетний Сергей Косенко, который создал собственную компанию еще…
Как работают брачные агентства в России и за рубежом? Денис Шилкин Как работают брачные агентства в России и за рубежом? Денис Шилкин
Для многих людей нашего многомиллионного мира задача найти свою половинку и создать полноценную семью остается не посильной. Печальная статистика показывает, что в России количество одинокий людей превышает 40%, а в Москве этот показатель еще выше и достигает 50%. Причин этому может быть множество. Но не…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.