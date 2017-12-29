Сергей Иванов объяснил, почему новые МСЗ безопасны с экологической точки зрения

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Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов стал собеседником РИА «Новости». В интервью он рассказал о новых Мусоросжигательных заводах (МСЗ), которые в обозримом будущем появятся в Московской области и Татарстане, подчеркнув, что с экологической точки зрения они абсолютно безопасны.

Как заявил Сергей Иванов, из бюджета на возведение МСЗ не будет затрачено ни копейки — реализацией проекта занимается ГК «РТ-Инвест» (одно из подразделений «Ростехнологий»). Ею была приобретена уникальная технология у японско-швейцарской компании Hitachi. Последняя построила уже сотни мусоросжигательных заводов в разных странах мира, причем, нередко даже в центрах мегаполисов (к примеру, Токио и Вене). Эта технология абсолютно безвредна для человеческого здоровья и окружающей среды.

Сергей Иванов в ходе интервью подчеркнул, что проекты заводов успешно прошли ряд экспертиз, каждая из которых подтвердила их безопасность. К тому же, они позволят частично решить проблему с переработкой ТКО в Московском регионе. Ежегодно он производит 11 млн. тонн отходов, но вторичную переработку проходит не более 7% от этого объема.