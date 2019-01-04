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Археологи в Мексике обнаружили храм ацтекского бога

Пятница, 04 Января 2019 08:49
Археологи в Мексике обнаружили храм ацтекского бога Фото из открытых источников

Храм, в котором ацтеки поклонялись одному из своих богов, обнаружили на территории Мексики археологи из Национального института антропологии и истории. Как уточняется на сайте научной организации, речь идет о храме божества по имени Шипе-Тотек.

 

Индейцы называли Шипе-Тотека "Господином с ободранной кожей" — отмечают ученые, обнаружившие древние каменные скульптуры божества в храме, затерянном в штате Пуэбла (центральная часть Мексики).

 

"Шипе-Тотеку поклонялись народы, обитавшие в центре и на западе современной территории Мексики, а также в районе Мексиканского залива. Это божество отвечало за сельское хозяйство, чередуемость сезонов года, круговорот жизни и смерти, ювелирное искусство, войну, воспаления и болезни органов зрения. Да, вот такой интересный набор сфер влияния", — рассказывают археологи.

 

Ученые добавляют, что своей кожи Шипе-Тотек лишился в припадке альтруизма — бог содрал с себя оболочку, чтобы с ее помощью накормить голодающих людей. Со сдиранием кожи, кстати, были связаны ритуалы поклонения божеству — в дни весеннего равноденствия ацтекские жрецы сдирали кожу с заранее захваченных военнопленных, а затем носили ее на протяжении некоторого времени.

 

Руины храма, посвященного Шипе-Тотеку, были обнаружены в районе города Теукан археологами под началом Ноэми Кастийо. Ученым удалось найти множество скульптур, изображающих божество.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости археологи
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