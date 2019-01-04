Ученые нашли самый большой клеточный рецептор организма

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Отвечающий за усвоение витамина B12 клеточный рецептор, обнаруженный биологами из Дании, является самым большим в организме — пишет научное издание Nature Communications.

Структура витамина B12 была определена британским биохимиком Дороти Ходжкин в начале шестидесятых годов прошлого столетия — в 1964 году исследователь получила Нобелевскую премию за это открытие.

Однако рецепторы, отвечающие за усвоение витамина B12, не изучены в полной мере до сих пор. Команда ученых из Орхусского университета решила исправить ситуацию.

"Рецептор, который мы изучили, в тысячу раз больше, чем ассоциированный с ним витамин B12. Судя по всему, столь крупный размер рецептора обусловлен слиянием двух белковых структур, но причины этого явления мы пока не понимаем", — говорит Кристиан Брикс Фольстед Андерсен, руководитель научной группы.

Исследования, возглавляемые Андерсеном, могут помочь определить, в чем заключается причина проблем с усвоением витамина B12, актуальных для многих людей.

"Рентгеноструктурный анализ показал, что структура этого рецептора отличается от всех аналогичных биологических конструкций, существующих в организме человека. Возможно, где-то здесь кроется ответ на вопрос о причинах невозможности усвоения B12 — эта проблема является актуальной для огромного числа людей", — добавляют датские ученые, подобравшиеся к ответам на свои вопросы.