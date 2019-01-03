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Журнал Science назвал главные научные достижения и провалы 2018 года

Четверг, 03 Января 2019 11:45
Журнал Science назвал главные научные достижения и провалы 2018 года Фото из открытых источников

Научным прорывом 2018-го года по версии авторитетного издания Science стало открытие молекулярно-биологических методов, позволяющих отслеживать активность генов, отвечающих за развитие клеток организмов.

 

Именно это открытие было удостоено звание "Прорыв 2018-го года", которое традиционно присуждает журнал Science по итогам года.

 

Эксперты издания уверены, что методика слежения за генами, о которой идет речь, спровоцирует настоящую революцию в фундаментальных биологических и медицинских исследованиях.

 

Ученые, в частности, наконец-то узнают (а точнее — уже начали узнавать), как конкретно формируются клетки разных внутренних органов, задействованные в выполнении специфических биологических задач.

 

Среди других важных научных достижений прошедшего года — обнаружение останков неандертальско-денисовского ребенка, а также открытие огромного астероидного кратера подо льдами Гренландии.

 

Не обошлось в минувшем году и без научных провалов. Среди них ученые отметили ухудшающуюся ситуацию с глобальным потеплением (которое в последние годы становится все более стремительным и разрушительным), масштабный пожар в Национальном музее Бразилии, уничтоживший множество ценных объектов, а также противоречивые с точки зрения этики опыты с редактированием человеческого генома, новости о которых в конце года поступали из Китая.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости итоги
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