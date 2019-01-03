Шампуни и зубные пасты влияют на половые гормоны подростков

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Шампуни, зубные пасты, мыло, а также другие распространенные гигиенические средства могут серьезно воздействовать на эндокринную систему детей и подростков. К таким выводам пришли ученые из Соединенных Штатов Америки.

Современные подростки достигают половой зрелости слишком рано не только из-за слишком калорийного питания — говорят авторы исследования, сотрудники Калифорнийского университета в Беркли, выяснившие, что опасное воздействие на эндокринную систему провоцируют химические вещества, содержащиеся в средствах для личной гигиены.

Дети и подростки подвергаются воздействию сотен химических факторов, с которыми не сталкивались их родители, поэтому последствия от такого воздействия пока что изучены довольно слабо. Но в том, что эти последствия есть, можно не сомневаться.

"Химические вещества, присутствующие в гигиенических средствах, снижают возраст полового созревания девочек до восьми лет. Это явление выглядит очень опасно, и наши исследования лишь подтверждают это", — говорят ученые, отмечая, что кроме социальных проблем, преждевременное половое созревание может провоцировать медицинские проблемы — например, рак яичников или рак яичек во взрослом возрасте.

Кроме того, опасные химикаты, которые можно обнаружить практически в каждом шампуне, могут провоцировать аутизм, гормональные болезни, а также другие опасные заболевания.