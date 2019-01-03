Шампуни и зубные пасты влияют на половые гормоны подростков

Шампуни, зубные пасты, мыло, а также другие распространенные гигиенические средства могут серьезно воздействовать на эндокринную систему детей и подростков. К таким выводам пришли ученые из Соединенных Штатов Америки.
Современные подростки достигают половой зрелости слишком рано не только из-за слишком калорийного питания — говорят авторы исследования, сотрудники Калифорнийского университета в Беркли, выяснившие, что опасное воздействие на эндокринную систему провоцируют химические вещества, содержащиеся в средствах для личной гигиены.
Дети и подростки подвергаются воздействию сотен химических факторов, с которыми не сталкивались их родители, поэтому последствия от такого воздействия пока что изучены довольно слабо. Но в том, что эти последствия есть, можно не сомневаться.
"Химические вещества, присутствующие в гигиенических средствах, снижают возраст полового созревания девочек до восьми лет. Это явление выглядит очень опасно, и наши исследования лишь подтверждают это", — говорят ученые, отмечая, что кроме социальных проблем, преждевременное половое созревание может провоцировать медицинские проблемы — например, рак яичников или рак яичек во взрослом возрасте.
Кроме того, опасные химикаты, которые можно обнаружить практически в каждом шампуне, могут провоцировать аутизм, гормональные болезни, а также другие опасные заболевания.
В то время, пока мы фокусируемся на текущих операциях, и.о. министра обороны США Патрик Шанахан сказ...
Неважно, какой вид за окном — лежат ли сугробы или стройными рядами стоят пальмы, — Новый год для вс...
Я понимаю, что птицы зимой улетают на юг. Я не понимаю, зачем они возвращаются.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.