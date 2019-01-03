Ученые рассказали о ходе создания квантового компьютера

Ученым из США и других стран впервые удалось зафиксировать так называемую "временную когерентность" элемента квантового компьютера.
Речь идет о способности графенового кубита поддерживать состояние, в котором он одновременно демонстрирует противоположные логические свойства.
Сотрудники Массачусетского технологического института, в лабораториях которого производились опыты с графеновыми кубитами, говорят, что демонстрация временной когерентности — чрезвычайно важный шаг на пути к появлению полноценных квантовых вычислительных машин.
"Кубиты — это что-то вроде искусственных атомов, при помощи которых мы оперируем квантами (порциями) информации. То есть, это фундаментальные элементы квантовых компьютеров, сравнимые с двоичными схемами классических компьютеров. В отличие от последних, логические элементы квантовой машины могут демонстрировать как отдельные состояния, эквивалентные нулю и единице, так и суперпозицию двух этих состояний одновременно. Именно на этом свойстве и основана способность квантовых компьютеров решать сложные задачи, недоступные обычным вычислительным машинам", — рассказывают американские ученые.
Время, в течение которого кубит демонстрирует когерентность, определяет способность логического элемента решать комплексные задачи — пишет научное издание Nature Nanotechnology.
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