Ученые рассказали о ходе создания квантового компьютера

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Ученым из США и других стран впервые удалось зафиксировать так называемую "временную когерентность" элемента квантового компьютера.

Речь идет о способности графенового кубита поддерживать состояние, в котором он одновременно демонстрирует противоположные логические свойства.

Сотрудники Массачусетского технологического института, в лабораториях которого производились опыты с графеновыми кубитами, говорят, что демонстрация временной когерентности — чрезвычайно важный шаг на пути к появлению полноценных квантовых вычислительных машин.

"Кубиты — это что-то вроде искусственных атомов, при помощи которых мы оперируем квантами (порциями) информации. То есть, это фундаментальные элементы квантовых компьютеров, сравнимые с двоичными схемами классических компьютеров. В отличие от последних, логические элементы квантовой машины могут демонстрировать как отдельные состояния, эквивалентные нулю и единице, так и суперпозицию двух этих состояний одновременно. Именно на этом свойстве и основана способность квантовых компьютеров решать сложные задачи, недоступные обычным вычислительным машинам", — рассказывают американские ученые.

Время, в течение которого кубит демонстрирует когерентность, определяет способность логического элемента решать комплексные задачи — пишет научное издание Nature Nanotechnology.