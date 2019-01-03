Учёные: Длинный нос помогал динозаврам переносить жару

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Изучив огромное количество останков динозавров, палеонтологи сделали удивительное открытие — гигантские ящеры, доминировавшие на Земле в течение сотен миллионов лет, спасались от жары благодаря своему длинному носу.

Особое строение носа, как удалось выяснить ученым из разных стран мира, помогало динозаврам справляться с высокими температурами, которые были характерны, например, для эпохи мезозоя.

"Мезозой был одним из самых жарких периодов в истории нашей планеты, поэтому живые существа, которые обитали в мезозое, приспосабливались к жаре как могли. Динозавры, например, отрастили очень длинные носы", — говорят ученые, отмечая, что в мезозое, который продолжался сто восемьдесят миллионов лет, жарко было даже на полюсах, где тогда еще не было никакого ледяного покрова.

Изучая кости динозавров, исследователи предположили, что у древних ящеров должен был быть особый защитный механизм, который помогал им переносить жару. И такой механизм у них действительно был.

"В носу у динозавров существовала довольно комплексная теплообменная система, которая не давала ящерам перегреваться. Речь идет, в частности, о длинных и извилистых дыхательных путях, в которых были оптимальные условия для испарения лишней влаги и охлаждения крови", — отмечают специалисты, добавляя, что у некоторых, особо носатых динозавров, нос был в два раза длиннее, чем череп.