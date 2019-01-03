Учёные создали нижнее белье, которое можно носить неделями

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Датская компания Organic Basics, занимающаяся производством трусов, маек и носков, объявила о создании линейки нижнего белья, которое можно носить, не стирая, дольше обычного.

Белье от Organic Basics содержит частицы серебра, которые убивают микроорганизмы, и одежда, соответственно, дольше сохраняет свежесть.

А вот насколько конкретно дольше — сказать трудно. Журналисты аналитического издания Business Insider, пообщавшиеся с представителями датского стартапа, говорят, что белье от Organic Basics можно не стирать "неделями", но на самом деле тут все довольно индивидуально.

Люди, которые уже протестировали уникальное белье с содержанием серебра, отмечают, что трусы Organic Basics можно носить примерно неделю, прежде чем у них появляется запах. "Неделя" — звучит уже более правдоподобно, чем "недели".

В любом случае, речь идет о весьма полезном изобретении, так что белье с защитой от бактерий будет востребовано на рынке даже несмотря на свою относительно высокую стоимость (двое трусов стоят примерно шестьдесят пять долларов).

Летом 2018-го года стартап по производству "долгоиграющего" белья привлек инвестиции объемом в полторы сотни тысяч долларов при помощи краудфандинговой площадки Kickstarter. На данный момент компании уже удалось продать двести тысяч экземпляров своего чудо-белья.