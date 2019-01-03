Японские ученые научились создавать электричество из тепла

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Недорогой и износостойкий материал, способный эффективно преобразовывать тепловую энергию в электрическую, создали исследователи из Японии. Подробности о новой технологии появились на страницах издания Advanced Materials Technologies.

Термоэлектрические генераторы — перспективная технология получения электричества из относительно низкотемпературной (до 150 градусов Цельсия) тепловой энергии.

Наработки в этой области существуют довольно давно, но их широкому распространению мешало отсутствие доступных технологических решений — например, упаковки для термоэлектрических генераторов, способной работать при температурах около ста - ста пятидесяти градусов.

Но теперь, когда сотрудникам Университета Осаки удалось создать доступный способ производства модулей для генерации электричества из тепла, все может измениться.

"Мы разместили небольшие термоэлектрические полупроводниковые чипы на гибкой основе и обеспечили надежное электрическое соединение. Наше изобретение характеризуется высокой надежностью и эффективностью, поэтому у него весьма радужные перспективы", — говорят создатели технологии FlexTEG.

Ключевой особенностью технологии FlexTEG является способ соединения электродов, позволяющий сгибать термоэлектрические модули в любом направлении. Гибкие генераторы, таким образом, получаются чрезвычайно надежным механически.