Ученые вывели полимерный самовосстанавливающийся изоляционный материал

Совместная работа американских и китайских ученых по разработке и созданию изолирующего вещества дала первые результаты. Пробелы, образуемые в изолятах под действием электричества, залатываются при помощи магнитных частиц, которые перемещаются к трещине, компенсируя недостаток вещества. Такое перемещение наночастиц происходит за счет локального плавления материала под действием магнитного поля, что позволяет восстанавливать пробелы.
Изоляционные материалы, плохо проводящие электрический ток, теряют свои свойства в процессе работы с проводниками и под действием внешних факторов. Чтобы компенсировать такой износ диэлектриков, их совершенствуют путем добавления к ним веществ, снижающих электрическое напряжение. Недостаток консервативной методики уплотнения изолятов в том, что ни один метод не способен восстановить изоляционное вещество уже после образования в нем трещин.
Исследователи из Стенфордского и Пенсильанского университетов, а также ученые из университета Цинхуа при поддержке профессора Ян Ян предложили внедрить в разработку более функциональный способ увеличения срока эксплуатации изолятов. Частицы соединения железа с кислородом были добавлены в изоляционное вещество, предварительно оксид железа подвергся модификации, для увеличения его способности продвигаться в полипропилене. Воздействие магнитного поля на уже поврежденный материал помогло восстановить его целостную структуру без потери диэлектрических свойств. Многократное повторение процесса разрушения и последующего восстановления материала показало прекрасные результаты регенерации диэлектрика, который не только восстанавливался, но и не терял своих изоляционных свойств.
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