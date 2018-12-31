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В Лондоне обнаружено хранилище льда XVIII века

Понедельник, 31 Декабря 2018 10:34
В Лондоне обнаружено хранилище льда XVIII века Фото из открытых источников

В центре столицы Великобритании обнаружилось подземное хранилище льда, построенное в конце восемнадцатого века. Об открытии рассказывается в докладе, который появился на официальном сайте Лондонского музея археологии.

 

Речь идет о большом хранилище для льда, который попадал сюда из Норвегии, а затем продавался жителям Лондона и использовался последними для хозяйственных нужд.

 

В восемнадцатом веке привычных нам холодильников еще не было, поэтому для хранения льда и скоропортящихся продуктов использовались ледники — подземные помещения, в которые помещался собранный на водоемах лед. В Британию лед попадал преимущественно из Норвегии — там холоднее, а расстояние между странами не такое уж и большое, то есть, лед успевали довезти, прежде чем он таял.

 

В специально оборудованных подвалах лед мог храниться очень долго, поэтому такая практика получила широкое распространение (в России, например, лед хранили примерно так же).

 

Хранилище для льда, обнаруженное археологами в районе современного Ридженс-парка, было крупнейшим в Лондоне. Его глубина составляла девять с половиной метров, а ширина — семь с половиной. Попасть в хранилище можно было при помощи специальных коридоров.

 

Археолог Дэвид Сорапьюр говорит, что ученые всегда знали, что где-то в районе Ридженс-парка когда-то было большое хранилище льда, но где конкретно — удалось выяснить только сейчас.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости лед
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