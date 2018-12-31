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В Англии обнаружен новый птерозавр юрского периода

Понедельник, 31 Декабря 2018 08:34
В Англии обнаружен новый птерозавр юрского периода Фото из открытых источников

Новый для науки летающий динозавр, живший в юрском периоде, был обнаружен в виде окаменелых останков на территории Оксфордшира (Англия). По данным специализированного издания Acta Palaeontologica Polnica, новый птерозавр получил название Klobiodon rochei.

 

Умевшая летать рептилия жила (ориентировочно) сто шестьдесят семь миллионов лет назад, то есть, в середине юрского периода. Размах крыльев динозавра составлял два метра, а в целом Klobiodon rochei напоминал огромную чайку или крачку.

 

"У нас есть только нижняя челюсть птерозавра, но судя по его уникальному строению зубов (у большинства птерозавров зубов вообще не было, а у Klobiodon rochei они достигали 2.6 см в длину), это было весьма и весьма интересное существо", — говорит Дэвид Мартилл, сотрудник кафедры палеонтологии Портсмутского университета.

 

По словам Мартилла, древний ящер жил в прибрежных районах, а основу его рациона составляла морская рыба и кальмары — динозавр атаковал добычу при помощи своих внушительных зубов, а затем полностью заглатывал ее.

 

"Судя по челюсти, большие клыки птерозавра соединялись и формировали своеобразную "зубастую клетку", из которой было практически невозможно выбраться", — добавляют ученые.

 

Останки Klobiodon rochei были найдены примерно в том же районе, что и кости мегалозавра — в свое время это существо стало первым научно описанным динозавром.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости динозавры
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