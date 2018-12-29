Начните новую жизнь в новом году с двумя новыми упражнениями

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В обществе, ориентированном на внешние достижения, не считается достойным праздновать наши внутренние победы, а в соцсетях не принято рассказывать об уязвимости в отношениях или о чем-то вроде деспотичных родителей.

Тем не менее, эти невидимые успехи меняют многое в нашей жизни и часто являются причиной значимого успеха во всех сферах нашей жизни. Новый год может быть подходящим временем для того, чтобы подвести итоги вашего личностного роста и представить, кем вы хотели бы быть в будущем, считает психолог из Нью-Йоркского Университета.

Вы можете начать, увидев себя героем или героиней своего личного роста. В конце концов, каждая жизнь представляет собой уникальную историю, которая открыта для корректировки. Мы можем рассказывать нашу жизненную историю как триумф, трагедию или что-то иное.

В жизни, как и в литературе, главный герой каждой истории всегда бросает вызов людям или обстоятельствам. Как читатели, мы хотим позитивной эволюции главного героя, когда он преодолевает препятствия.

Точно так же вы выступаете главным героем на пути самопознания, делающим выбор в том, как реагировать на вещи, которые происходят в жизни. Как герой вашей истории, вы не только обладаете силой приспособиться к поворотам сюжета, но и можете рассматривать эти неожиданные трудности как возможности для личной трансформации.

Это просто глава, а не вся сюжетная линия! Взгляд на жизнь как на историю помогает держать курс на прогресс в перспективе. Часто люди напрасно огорчаются, путая одну или несколько трудных глав в своей жизни со всей сюжетной линией, и не считают происходящие события уроками, которые помогут им двигаться вперед. Если вы в одной из этих глав, неверно истолковываете временные трудности как бесконечную историю борьбы и страдания, это мешает проявить мужество и стойкость, ведущие к успеху.

Выйдите из своей истории! Трудно быть объективным, рассматривая собственную жизнь. И здесь помогает восприятие своей жизни со стороны, обдумывание и рассказ о ней в третьем лице. Это не просто хитрый трюк. Согласно исследованиям размышление о вашей жизни в качестве наблюдателя может помочь вам увидеть себя и то, что вы преодолели со стороны. Это может помочь быть более заинтересованным в плане направления вашей будущей истории. Например, вместо того, чтобы бояться неизвестного, вы могли бы задаться вопросом, что этот герой истории будет делать дальше.