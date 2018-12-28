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Учеными из Санкт-Петербурга созданы "вечно пьяные" крысы

Пятница, 28 Декабря 2018 18:36
Учеными из Санкт-Петербурга созданы &quot;вечно пьяные&quot; крысы Фото из открытых источников

Бельгийские ученые в коллаборации с коллегами из Санкт-Петербурга вывели породу грызунов, с дефектом белка, отвечающего за гормон счастья в нервных окончаниях.

 

Нарушения, связанные с гормоном удовольствия приводят к ряду расстройств нервной системы. Наркотические вещества и другие стимуляторы меняют порядок передачи дофамина в организме или же заменяют его, приводя к химической зависимости.

 

Мыши, у которых удален белок, отвечающий за гормон счастья широко используются в научных лабораториях при изучении природы химических зависимостей. При этом крысы – грызуны с более развитым мозгом были бы намного интереснее для науки в силу их более сложного поведения. Выведение крыс с отсутствующим дофаминовым белком значительно обогащает арсенал наркологов для исследовательской деятельности.

 

Специально выведенные грызуны в силу дефекта отличаются от своих сородичей более активным поведением, напоминающим поведение «вечно пьяного» существа. В рамках экспериментальной деятельности крысы живут намного дольше мышей и обладают большей массой тела. 

 

Получение такой породы крыс дает большие возможности для изучения биполярного расстройства, шизофрении и других психических отклонений.

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Иванова Мария Опубликовано в Наука   Теги Новости биологи
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