Пятница 28 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Учёные раскрыли секрет целебной почвы друидов
﻿

Учёные раскрыли секрет целебной почвы друидов

Пятница, 28 Декабря 2018 17:38
Учёные раскрыли секрет целебной почвы друидов Фото из открытых источников

Исследователи университета Свонси обнаружили в почве ирландских друидов бактерии, подавляющие рост живых клеток. Антибиотики, найденные в целебной почве, обладают свойством подавлять инфекции и использовались в медицинских целях.

 

Образцы почвы на севере Ирландии были проанализированы в лаборатории с целью распознать ее отличительные черты. В XIX веке на исследуемой территории существовало поверье, что горсть такой земли необходимо положить в мешок и на протяжении девяти дней держать в непосредственной близости от больного, например, под его подушкой. В условиях отсутствия лекарств это помогало победить некоторые инфекционные заболевания.  

 

В составе почвы найдены микроорганизмы семейства Streptomycetaceae порядка актиномицетов, которые активно борются против микроскопических грибков, опасных патогенов и опухолевых клеток. Данный вид бактерий устойчив к облучению и способен существовать в щелочной среде.

 

Найденные в почве антибиотики могут быть полезны для развития медицины и в наше время, если исследователям удастся из очистить для дальнейшего использования. Кроме того, в Ирландии были найдены и другие целебные микроорганизмы, которые в данный момент подвержены активному изучению.

Яндекс.Дзен

Иванова Мария Опубликовано в Наука   Теги Новости Антибиотик
Интернет и СМИ
Главное за сутки
Путин подписал закон об отмене платы за национальный роуминг Путин подписал закон об отмене платы за национальный роуминг Президент России Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в статьи 46 и 54 Федерального закона "О связи". Документ, принятый Госдумой 19 декабря и одобренный Советом Федерации 21 декабря, опубликован…
ФСБ достроила заграждение на границе Крыма с Украиной ФСБ достроила заграждение на границе Крыма с Украиной В ФСБ заявили о завершении строительства заграждения на севере Крыма. Возведение инженерных сооружений там объяснили возможным прорывом диверсионно-разведывательных групп. На границе Крыма и Украины завершено строительство заграждения и настройка системы…
The National Interest оценил испытания «Авангарда» The National Interest оценил испытания «Авангарда» Эксперты журнала The National Interest оценили испытания российской ракеты "Авангард". По мнению журналистов, благодаря новой ракете Россия может обогнать США и Китай в гонке гиперзвуковых вооружений. Глава Стратегического командования Соединенных…
Читайте также
Китайские ученые «научились» превращать медь в золото Китайские ученые «научились» превращать медь в золото Китайские изобретатели из провинции Ляонин (город Далянь) поделились новой методикой превращения медного материала в нечто, похожее по свойствам на золото. В опубликованных результатах исследования подробно описан процесс превращения обычного металла…
Учёные: Обнаружен вулкан опаснее Йеллоустоунского Учёные: Обнаружен вулкан опаснее Йеллоустоунского Шотландские ученые из Эдинбурга, при помощи экстремальной наземной техники, а также авиарадаров, обнаружили на территории Антарктиды пугающую находку. В нескольких километрах под уровнем Вечной мерзлоты найдено внушительное скопление вулканов. По…
Учёные узнали, откуда в костях у птеранодона зуб вымершей акулы Учёные узнали, откуда в костях у птеранодона зуб вымершей акулы Зуб вымершей акулы, застрявший в шейном позвонке летающей рептилии, жившей восемьдесят миллионов лет назад, рассказал палеонтологам о взаимодействии древних видов. Уникальной находке посвящена статья, опубликованная на сайте Университета Южной Калифорнии.…
Тема дня
России приготовиться: что происходит с внешней политикой США? России приготовиться: что происходит с внешней политикой США?

Все мы прекрасно помним, что с приходом Дональда Трампа на президентский пост многие эксперты сразу ...

Фото
Мраморные пещеры - кусочек волшебства в Чили Мраморные пещеры - кусочек волшебства в Чили

Высоко в Андах, между государствами Аргентина и Чили, расположилось одно из самых глубоких ледниковы...

Опрос

Где Вы планируете отмечать Новый год?

 

Анекдот дня

Путин пообещал, что каждого высокопоставленного чиновника в раю будут ждать 72 пенсионера.

Еще »
Mediametrics
Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Китайские ученые «научились» превращать медь в золото Китайские ученые «научились» превращать медь в золото
"Черные дни" настали у наших ближайших соседей "Черные дни" настали у наших ближайших соседей
Учёные: Обнаружен вулкан опаснее Йеллоустоунского Учёные: Обнаружен вулкан опаснее Йеллоустоунского
"Я его не знаю": Очередной твит Трампа вызвал громкий скандал "Я его не знаю": Очередной твит Трампа вызвал громкий скандал
Для чего на самом деле хотят переписать Конституцию РФ? Для чего на самом деле хотят переписать Конституцию РФ?
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.