Учёные раскрыли секрет целебной почвы друидов

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Исследователи университета Свонси обнаружили в почве ирландских друидов бактерии, подавляющие рост живых клеток. Антибиотики, найденные в целебной почве, обладают свойством подавлять инфекции и использовались в медицинских целях.

Образцы почвы на севере Ирландии были проанализированы в лаборатории с целью распознать ее отличительные черты. В XIX веке на исследуемой территории существовало поверье, что горсть такой земли необходимо положить в мешок и на протяжении девяти дней держать в непосредственной близости от больного, например, под его подушкой. В условиях отсутствия лекарств это помогало победить некоторые инфекционные заболевания.

В составе почвы найдены микроорганизмы семейства Streptomycetaceae порядка актиномицетов, которые активно борются против микроскопических грибков, опасных патогенов и опухолевых клеток. Данный вид бактерий устойчив к облучению и способен существовать в щелочной среде.

Найденные в почве антибиотики могут быть полезны для развития медицины и в наше время, если исследователям удастся из очистить для дальнейшего использования. Кроме того, в Ирландии были найдены и другие целебные микроорганизмы, которые в данный момент подвержены активному изучению.