В Бразилии заметили редчайшую в мире птицу - топаколо Штреземанна

Фото из открытых источников

Птицу вида топаколо Штреземанна, который в течение нескольких лет считался полностью вымершим, заметили на территории бразильского штата Баия. Речь, как уточняют представители американской экологической организации American Bird Conservancy, возможно идет о самой редкой в мире птице.

Топаколо Штреземанна (Merulaxis stresemanni) — обитатель лесов Бразилии, который оказался на грани исчезновения несколько лет назад.

По данным BirdLife International, остатки популяции насчитывают не более десяти-пятнадцати особей, однако за последние годы люди видели только одного представителя вида.

Для того, чтобы понять глубину катастрофического положения вида Merulaxis stresemanni, ученые отправили в предполагаемую область обитания птиц специальную экспедицию, которая продлилась несколько месяцев, однако в итоге все-таки смогла отыскать самку топаколо Штреземанна, сфотографировать ее, и даже записать ее пение.

"Этот вид птиц был открыт в сороковых годах двадцатого века, а затем топаколо Штреземанна никто не видел лет пятьдесят. Нам ничего не известно о жизни этих пернатых, так что если они вымрут, то так и останутся загадкой. Будем надеяться, что ограничения на вырубку леса, которые начали действовать в ареале топаколо Штреземанна, помогут защитить этот таинственный вид от полного и бесповоротного исчезновения", — говорят ученые-орнитологи.