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В Бразилии заметили редчайшую в мире птицу - топаколо Штреземанна

Пятница, 28 Декабря 2018 14:49
В Бразилии заметили редчайшую в мире птицу - топаколо Штреземанна Фото из открытых источников

Птицу вида топаколо Штреземанна, который в течение нескольких лет считался полностью вымершим, заметили на территории бразильского штата Баия. Речь, как уточняют представители американской экологической организации American Bird Conservancy, возможно идет о самой редкой в мире птице.

 

Топаколо Штреземанна (Merulaxis stresemanni) — обитатель лесов Бразилии, который оказался на грани исчезновения несколько лет назад.

 

По данным BirdLife International, остатки популяции насчитывают не более десяти-пятнадцати особей, однако за последние годы люди видели только одного представителя вида.

 

Для того, чтобы понять глубину катастрофического положения вида Merulaxis stresemanni, ученые отправили в предполагаемую область обитания птиц специальную экспедицию, которая продлилась несколько месяцев, однако в итоге все-таки смогла отыскать самку топаколо Штреземанна, сфотографировать ее, и даже записать ее пение.

 

"Этот вид птиц был открыт в сороковых годах двадцатого века, а затем топаколо Штреземанна никто не видел лет пятьдесят. Нам ничего не известно о жизни этих пернатых, так что если они вымрут, то так и останутся загадкой. Будем надеяться, что ограничения на вырубку леса, которые начали действовать в ареале топаколо Штреземанна, помогут защитить этот таинственный вид от полного и бесповоротного исчезновения", — говорят ученые-орнитологи.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Птицы
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