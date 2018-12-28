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Единственного в мире орангутана-альбиноса выпустили на волю

Пятница, 28 Декабря 2018 13:05
Единственного в мире орангутана-альбиноса выпустили на волю Фото из открытых источников

Единственный в мире калимантанский орангутан-альбинос, самка по кличке Альба, вернулась в естественную среду обитания после двух лет, проведенных в реабилитационном центре. Животное отпустили в национальном парке Борнео (Индонезия), ниже можно посмотреть видео с возвращением Альбы в природу.

 

По данным представителей Фонда спасения орангутанов Борнео, вместе с Альбой в дикую природу выпустили еще одну самку орангутана — Кику.

 

Альбу, единственного зарегистрированного орангутана-альбиноса, сотрудники Фонда обнаружили весной 2017-го года — пятилетнее животное, обладающее всеми признаками альбинизма (белая шерсть и голубые радужки глаз с красными зрачками), было серьезно истощено, а также страдало от паразитов и обезвоживания.

 

"Находясь в реабилитации, Альба и Кика сторонились людей, зато подружились друг с другом, поэтому мы решили выпустить их в дикую природу вместе. Тем более, что у Альбы могут быть серьезные проблемы с социализацией, спровоцированные ее необычным для орангутанов цветом шерсти", — рассказывают специалисты, отмечая, что Альба провела в реабилитационном центре двадцать месяцев.

 

Теперь за Альбой будут ненавязчиво присматривать в течение еще нескольких месяцев — сотрудники Фонда спасения орангутанов Борнео должны убедиться, что единственный в мире калимантанский орангутан-альбинос вернулся в дикую природу успешно.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Обезьяны
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