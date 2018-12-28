Единственного в мире орангутана-альбиноса выпустили на волю

Фото из открытых источников

Единственный в мире калимантанский орангутан-альбинос, самка по кличке Альба, вернулась в естественную среду обитания после двух лет, проведенных в реабилитационном центре. Животное отпустили в национальном парке Борнео (Индонезия), ниже можно посмотреть видео с возвращением Альбы в природу.

По данным представителей Фонда спасения орангутанов Борнео, вместе с Альбой в дикую природу выпустили еще одну самку орангутана — Кику.

Альбу, единственного зарегистрированного орангутана-альбиноса, сотрудники Фонда обнаружили весной 2017-го года — пятилетнее животное, обладающее всеми признаками альбинизма (белая шерсть и голубые радужки глаз с красными зрачками), было серьезно истощено, а также страдало от паразитов и обезвоживания.

"Находясь в реабилитации, Альба и Кика сторонились людей, зато подружились друг с другом, поэтому мы решили выпустить их в дикую природу вместе. Тем более, что у Альбы могут быть серьезные проблемы с социализацией, спровоцированные ее необычным для орангутанов цветом шерсти", — рассказывают специалисты, отмечая, что Альба провела в реабилитационном центре двадцать месяцев.

Теперь за Альбой будут ненавязчиво присматривать в течение еще нескольких месяцев — сотрудники Фонда спасения орангутанов Борнео должны убедиться, что единственный в мире калимантанский орангутан-альбинос вернулся в дикую природу успешно.