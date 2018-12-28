Пятница 28 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Учёным удалось сыграть в крестики-нолики молекулами ДНК
﻿

Учёным удалось сыграть в крестики-нолики молекулами ДНК

Пятница, 28 Декабря 2018 12:50
Учёным удалось сыграть в крестики-нолики молекулами ДНК Фото из открытых источников

Система реконфигурируемой ДНК-оригами, созданная биохимиками из Соединенных Штатов Америки, была использована в качестве поля для игры в крестики-нолики. Уникальная игра стала демонстрацией возможностей не менее уникальной технологии — пишет авторитетное научное издание Nature Communications.

 

Перестраиваемая система из молекул дезоксирибонуклеиновой кислоты может применяться не только для игры в крестики-нолики, но и для, например, создания молекулярных машин с настраиваемой функциональностью, которые будут применяться в наномедицине будущего, а также в целом изменят микробиологию.

 

"Технологию ДНК-оригами придумали более десяти лет назад, а мы лишь усовершенствовали существующую методику и вывели ее на новый уровень. Теперь можно не только набирать мозаику из отдельных элементов, но и менять один элемент на другой в уже построенной конструкции. Этот принцип и позволил нам сыграть в крестики-нолики (победили, кстати, крестики)", — рассказывают сотрудники Калифорнийского технологического института.

 

Ученые говорят, что технология приближает эру полноценных молекулярных машин, которые спровоцируют настоящую революцию в микробиологии.

 

Так что бессмысленный на первый взгляд проект — это, на самом деле, невероятно важное научное достижение, открывающее дорогу к еще более впечатляющим открытиям.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости ДНК
Интернет и СМИ
Главное за сутки
Путин подписал закон об отмене платы за национальный роуминг Путин подписал закон об отмене платы за национальный роуминг Президент России Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в статьи 46 и 54 Федерального закона "О связи". Документ, принятый Госдумой 19 декабря и одобренный Советом Федерации 21 декабря, опубликован…
ФСБ достроила заграждение на границе Крыма с Украиной ФСБ достроила заграждение на границе Крыма с Украиной В ФСБ заявили о завершении строительства заграждения на севере Крыма. Возведение инженерных сооружений там объяснили возможным прорывом диверсионно-разведывательных групп. На границе Крыма и Украины завершено строительство заграждения и настройка системы…
The National Interest оценил испытания «Авангарда» The National Interest оценил испытания «Авангарда» Эксперты журнала The National Interest оценили испытания российской ракеты "Авангард". По мнению журналистов, благодаря новой ракете Россия может обогнать США и Китай в гонке гиперзвуковых вооружений. Глава Стратегического командования Соединенных…
Читайте также
Китайские ученые «научились» превращать медь в золото Китайские ученые «научились» превращать медь в золото Китайские изобретатели из провинции Ляонин (город Далянь) поделились новой методикой превращения медного материала в нечто, похожее по свойствам на золото. В опубликованных результатах исследования подробно описан процесс превращения обычного металла…
Учёные: Обнаружен вулкан опаснее Йеллоустоунского Учёные: Обнаружен вулкан опаснее Йеллоустоунского Шотландские ученые из Эдинбурга, при помощи экстремальной наземной техники, а также авиарадаров, обнаружили на территории Антарктиды пугающую находку. В нескольких километрах под уровнем Вечной мерзлоты найдено внушительное скопление вулканов. По…
Учёные узнали, откуда в костях у птеранодона зуб вымершей акулы Учёные узнали, откуда в костях у птеранодона зуб вымершей акулы Зуб вымершей акулы, застрявший в шейном позвонке летающей рептилии, жившей восемьдесят миллионов лет назад, рассказал палеонтологам о взаимодействии древних видов. Уникальной находке посвящена статья, опубликованная на сайте Университета Южной Калифорнии.…
Тема дня
России приготовиться: что происходит с внешней политикой США? России приготовиться: что происходит с внешней политикой США?

Все мы прекрасно помним, что с приходом Дональда Трампа на президентский пост многие эксперты сразу ...

Фото
Мраморные пещеры - кусочек волшебства в Чили Мраморные пещеры - кусочек волшебства в Чили

Высоко в Андах, между государствами Аргентина и Чили, расположилось одно из самых глубоких ледниковы...

Опрос

Где Вы планируете отмечать Новый год?

 

Анекдот дня

Путин пообещал, что каждого высокопоставленного чиновника в раю будут ждать 72 пенсионера.

Еще »
Mediametrics
Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Китайские ученые «научились» превращать медь в золото Китайские ученые «научились» превращать медь в золото
"Черные дни" настали у наших ближайших соседей "Черные дни" настали у наших ближайших соседей
Учёные: Обнаружен вулкан опаснее Йеллоустоунского Учёные: Обнаружен вулкан опаснее Йеллоустоунского
"Я его не знаю": Очередной твит Трампа вызвал громкий скандал "Я его не знаю": Очередной твит Трампа вызвал громкий скандал
Для чего на самом деле хотят переписать Конституцию РФ? Для чего на самом деле хотят переписать Конституцию РФ?
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.