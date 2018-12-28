Учёным удалось сыграть в крестики-нолики молекулами ДНК

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Система реконфигурируемой ДНК-оригами, созданная биохимиками из Соединенных Штатов Америки, была использована в качестве поля для игры в крестики-нолики. Уникальная игра стала демонстрацией возможностей не менее уникальной технологии — пишет авторитетное научное издание Nature Communications.

Перестраиваемая система из молекул дезоксирибонуклеиновой кислоты может применяться не только для игры в крестики-нолики, но и для, например, создания молекулярных машин с настраиваемой функциональностью, которые будут применяться в наномедицине будущего, а также в целом изменят микробиологию.

"Технологию ДНК-оригами придумали более десяти лет назад, а мы лишь усовершенствовали существующую методику и вывели ее на новый уровень. Теперь можно не только набирать мозаику из отдельных элементов, но и менять один элемент на другой в уже построенной конструкции. Этот принцип и позволил нам сыграть в крестики-нолики (победили, кстати, крестики)", — рассказывают сотрудники Калифорнийского технологического института.

Ученые говорят, что технология приближает эру полноценных молекулярных машин, которые спровоцируют настоящую революцию в микробиологии.

Так что бессмысленный на первый взгляд проект — это, на самом деле, невероятно важное научное достижение, открывающее дорогу к еще более впечатляющим открытиям.