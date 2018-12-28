В Италии разработали экономичный метод опреснения воды

Инновационная технология опреснения воды, созданная инженерами из Италии, является более экономичной и безопасной для окружающей среды, чем существующие методы. О разработке сотрудников Факультета энергетики Политехнического университета в Турине пишет издание Techxplore.
В основе новой технологии опреснения — забор морской воды при помощи особого пористого материала, а также выпаривание соли при помощи энергии солнца. Для того, чтобы очищенная от соли вода не смешивалась с соленой, применяется специальная мембрана.
Авторы технологии уверены, что их разработка найдет применение в прибрежных регионах бедных государств — жители таких мест нередко страдают от выраженного дефицита пресной воды.
"Наша технология — далеко не единственная из основанных на применении солнечных лучей, однако при том же потреблении энергии, наша разработка позволяет производить больше питьевой воды. И речь идет о разнице почти в два раза, так что преимущества очень даже заметные", — рассказывают итальянские инженеры.
Создавая новую технологию опреснения воды, итальянцы вдохновлялись биологическими процессами, протекающими внутри растений — речь идет, в частности, о транспирации и капиллярности. Именно этим фактом и объясняется высокая экологическая безопасность полученного результата. В будущем, как говорят ученые, именно такие технологии будут доминировать.
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