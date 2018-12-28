Пятница 28 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Ученые выяснили, почему кошатники склонны к грубой любви
﻿

Ученые выяснили, почему кошатники склонны к грубой любви

Пятница, 28 Декабря 2018 11:04
Ученые выяснили, почему кошатники склонны к грубой любви Фото из открытых источников

"Грязные" интимные практики и разнообразные половые извращения, к которым склонны владельцы кошек, могут объясняться токсоплазмозом — заболеванием, возбудителем которого являются живущие внутри кошек паразиты.

 

Столь неожиданные выводы представили британские ученые, опубликовавшие результаты своего недавнего исследования на страницах издания Metro.

 

Ученые изучили данные тридцати шести с половиной тысяч жителей Словакии и Чехии, некоторая часть которых оказалась носителями Toxoplasma gondii.

 

Сопоставив данные анализов с результатами подробных опросов, затрагивающих в том числе и интимную жизнь, исследователи выяснили, что люди, в организмах которых обнаружилась токсоплазма, в большей степени возбуждаются от опасности, подчинения или доминирования.

 

Соответственно, тяга кошатников к грубой любви обусловлена именно паразитом, которого они подхватывают от своих домашних любимцев.

 

Давно известно, что токсоплазма может менять поведение своего носителя, и делать его, в частности, более рискованным. Удивительно, но токсоплазмозом может объясняться даже рискованное поведение, которое демонстрируют многие бизнесмены. В целом, эффекты, которыми сопровождается заражение Toxoplasma gondii, все еще изучены довольно слабо, так что этот паразит может провоцировать какие-то даже еще более неожиданные последствия.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости интим
Интернет и СМИ
Главное за сутки
Путин подписал закон об отмене платы за национальный роуминг Путин подписал закон об отмене платы за национальный роуминг Президент России Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в статьи 46 и 54 Федерального закона "О связи". Документ, принятый Госдумой 19 декабря и одобренный Советом Федерации 21 декабря, опубликован…
ФСБ достроила заграждение на границе Крыма с Украиной ФСБ достроила заграждение на границе Крыма с Украиной В ФСБ заявили о завершении строительства заграждения на севере Крыма. Возведение инженерных сооружений там объяснили возможным прорывом диверсионно-разведывательных групп. На границе Крыма и Украины завершено строительство заграждения и настройка системы…
The National Interest оценил испытания «Авангарда» The National Interest оценил испытания «Авангарда» Эксперты журнала The National Interest оценили испытания российской ракеты "Авангард". По мнению журналистов, благодаря новой ракете Россия может обогнать США и Китай в гонке гиперзвуковых вооружений. Глава Стратегического командования Соединенных…
Читайте также
Китайские ученые «научились» превращать медь в золото Китайские ученые «научились» превращать медь в золото Китайские изобретатели из провинции Ляонин (город Далянь) поделились новой методикой превращения медного материала в нечто, похожее по свойствам на золото. В опубликованных результатах исследования подробно описан процесс превращения обычного металла…
Учёные: Обнаружен вулкан опаснее Йеллоустоунского Учёные: Обнаружен вулкан опаснее Йеллоустоунского Шотландские ученые из Эдинбурга, при помощи экстремальной наземной техники, а также авиарадаров, обнаружили на территории Антарктиды пугающую находку. В нескольких километрах под уровнем Вечной мерзлоты найдено внушительное скопление вулканов. По…
Учёные узнали, откуда в костях у птеранодона зуб вымершей акулы Учёные узнали, откуда в костях у птеранодона зуб вымершей акулы Зуб вымершей акулы, застрявший в шейном позвонке летающей рептилии, жившей восемьдесят миллионов лет назад, рассказал палеонтологам о взаимодействии древних видов. Уникальной находке посвящена статья, опубликованная на сайте Университета Южной Калифорнии.…
Тема дня
России приготовиться: что происходит с внешней политикой США? России приготовиться: что происходит с внешней политикой США?

Все мы прекрасно помним, что с приходом Дональда Трампа на президентский пост многие эксперты сразу ...

Фото
Мраморные пещеры - кусочек волшебства в Чили Мраморные пещеры - кусочек волшебства в Чили

Высоко в Андах, между государствами Аргентина и Чили, расположилось одно из самых глубоких ледниковы...

Опрос

Где Вы планируете отмечать Новый год?

 

Анекдот дня

Путин пообещал, что каждого высокопоставленного чиновника в раю будут ждать 72 пенсионера.

Еще »
Mediametrics
Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Китайские ученые «научились» превращать медь в золото Китайские ученые «научились» превращать медь в золото
"Черные дни" настали у наших ближайших соседей "Черные дни" настали у наших ближайших соседей
Учёные: Обнаружен вулкан опаснее Йеллоустоунского Учёные: Обнаружен вулкан опаснее Йеллоустоунского
"Я его не знаю": Очередной твит Трампа вызвал громкий скандал "Я его не знаю": Очередной твит Трампа вызвал громкий скандал
Для чего на самом деле хотят переписать Конституцию РФ? Для чего на самом деле хотят переписать Конституцию РФ?
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.