Ученые выяснили, почему кошатники склонны к грубой любви

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"Грязные" интимные практики и разнообразные половые извращения, к которым склонны владельцы кошек, могут объясняться токсоплазмозом — заболеванием, возбудителем которого являются живущие внутри кошек паразиты.

Столь неожиданные выводы представили британские ученые, опубликовавшие результаты своего недавнего исследования на страницах издания Metro.

Ученые изучили данные тридцати шести с половиной тысяч жителей Словакии и Чехии, некоторая часть которых оказалась носителями Toxoplasma gondii.

Сопоставив данные анализов с результатами подробных опросов, затрагивающих в том числе и интимную жизнь, исследователи выяснили, что люди, в организмах которых обнаружилась токсоплазма, в большей степени возбуждаются от опасности, подчинения или доминирования.

Соответственно, тяга кошатников к грубой любви обусловлена именно паразитом, которого они подхватывают от своих домашних любимцев.

Давно известно, что токсоплазма может менять поведение своего носителя, и делать его, в частности, более рискованным. Удивительно, но токсоплазмозом может объясняться даже рискованное поведение, которое демонстрируют многие бизнесмены. В целом, эффекты, которыми сопровождается заражение Toxoplasma gondii, все еще изучены довольно слабо, так что этот паразит может провоцировать какие-то даже еще более неожиданные последствия.