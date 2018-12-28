Ученые выяснили, почему кошатники склонны к грубой любви

"Грязные" интимные практики и разнообразные половые извращения, к которым склонны владельцы кошек, могут объясняться токсоплазмозом — заболеванием, возбудителем которого являются живущие внутри кошек паразиты.
Столь неожиданные выводы представили британские ученые, опубликовавшие результаты своего недавнего исследования на страницах издания Metro.
Ученые изучили данные тридцати шести с половиной тысяч жителей Словакии и Чехии, некоторая часть которых оказалась носителями Toxoplasma gondii.
Сопоставив данные анализов с результатами подробных опросов, затрагивающих в том числе и интимную жизнь, исследователи выяснили, что люди, в организмах которых обнаружилась токсоплазма, в большей степени возбуждаются от опасности, подчинения или доминирования.
Соответственно, тяга кошатников к грубой любви обусловлена именно паразитом, которого они подхватывают от своих домашних любимцев.
Давно известно, что токсоплазма может менять поведение своего носителя, и делать его, в частности, более рискованным. Удивительно, но токсоплазмозом может объясняться даже рискованное поведение, которое демонстрируют многие бизнесмены. В целом, эффекты, которыми сопровождается заражение Toxoplasma gondii, все еще изучены довольно слабо, так что этот паразит может провоцировать какие-то даже еще более неожиданные последствия.
Все мы прекрасно помним, что с приходом Дональда Трампа на президентский пост многие эксперты сразу ...
Высоко в Андах, между государствами Аргентина и Чили, расположилось одно из самых глубоких ледниковы...
Путин пообещал, что каждого высокопоставленного чиновника в раю будут ждать 72 пенсионера.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.