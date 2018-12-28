Пятница 28 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Ученые узнали, что рыжие моллюски сверлят своих жертв
﻿

Ученые узнали, что рыжие моллюски сверлят своих жертв

Пятница, 28 Декабря 2018 10:33
Ученые узнали, что рыжие моллюски сверлят своих жертв Фото из открытых источников

Многощетинковые черви, которыми питается голожаберный моллюск Vayssierea cf. elegans, живут в известковых трубочках, поэтому моллюску приходится буквально высверливать своих жертв.

 

В этом непростом деле, как выяснили ученые из Московского государственного университета имени Ломоносова, моллюску помогает особое строение его глотки, в которой присутствуют специальные сверлильные приспособления.

 

Голожаберные моллюски (Nudibranchia), как пишет издание Journal of Morphology, относятся к брюхоногим, однако раковины у них нет — она утратилась в процессе эволюции.

 

Сотрудники кафедры зоологии беспозвоночных биологического факультета МГУ заинтересовались представителем отряда Nudibranchia под названием Vayssierea cf. Elegans, потому что у этого существа очень интересный способ питания, подробности которого оставались неизученными до недавнего времени.

 

"Глотка этого голожаберного моллюска в целом напоминает глотку его родственников, которые не умеют сверлить, но у нее есть уникальные особенности, благодаря которым это существо и приобрело свои впечатляющие способности. В полости рта Vayssierea cf. elegans присутствуют многоклеточные железы, которые выделяют секрет, растворяющий твердые известковые трубки. В пищеводе у моллюсков есть железистые мешочки, которые помогают им проглатывать твердые частицы, не повреждая свои внутренние органы. Еще одна особенность — кольцевая глоточная мышца, позволяющая засасывать червей", — рассказывает Анна Михлина, автор исследования.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Биология
Интернет и СМИ
Главное за сутки
Путин подписал закон об отмене платы за национальный роуминг Путин подписал закон об отмене платы за национальный роуминг Президент России Владимир Путин подписал закон "О внесении изменений в статьи 46 и 54 Федерального закона "О связи". Документ, принятый Госдумой 19 декабря и одобренный Советом Федерации 21 декабря, опубликован…
ФСБ достроила заграждение на границе Крыма с Украиной ФСБ достроила заграждение на границе Крыма с Украиной В ФСБ заявили о завершении строительства заграждения на севере Крыма. Возведение инженерных сооружений там объяснили возможным прорывом диверсионно-разведывательных групп. На границе Крыма и Украины завершено строительство заграждения и настройка системы…
The National Interest оценил испытания «Авангарда» The National Interest оценил испытания «Авангарда» Эксперты журнала The National Interest оценили испытания российской ракеты "Авангард". По мнению журналистов, благодаря новой ракете Россия может обогнать США и Китай в гонке гиперзвуковых вооружений. Глава Стратегического командования Соединенных…
Читайте также
Китайские ученые «научились» превращать медь в золото Китайские ученые «научились» превращать медь в золото Китайские изобретатели из провинции Ляонин (город Далянь) поделились новой методикой превращения медного материала в нечто, похожее по свойствам на золото. В опубликованных результатах исследования подробно описан процесс превращения обычного металла…
Учёные: Обнаружен вулкан опаснее Йеллоустоунского Учёные: Обнаружен вулкан опаснее Йеллоустоунского Шотландские ученые из Эдинбурга, при помощи экстремальной наземной техники, а также авиарадаров, обнаружили на территории Антарктиды пугающую находку. В нескольких километрах под уровнем Вечной мерзлоты найдено внушительное скопление вулканов. По…
Учёные узнали, откуда в костях у птеранодона зуб вымершей акулы Учёные узнали, откуда в костях у птеранодона зуб вымершей акулы Зуб вымершей акулы, застрявший в шейном позвонке летающей рептилии, жившей восемьдесят миллионов лет назад, рассказал палеонтологам о взаимодействии древних видов. Уникальной находке посвящена статья, опубликованная на сайте Университета Южной Калифорнии.…
Тема дня
Трамп нашел способ борьбы с массовыми убийствами в США - "приклад виноват"! Трамп нашел способ борьбы с массовыми убийствами в США - "приклад виноват"!

Америка и ее президент не устают удивлять мир оригинальностью и, мягко говоря, неординарностью решен...

Фото
Солончак Уюни - место, где небо сливается с землей Солончак Уюни - место, где небо сливается с землей

Солончак Уюни (Salar de Uyuni) является высохшим соленым озером расположенным на юго-западе Боливии,...

Опрос

Где Вы планируете отмечать Новый год?

 

Анекдот дня

Дедушкам и бабушкам, которые плохо вели себя в этом году, Дед Мороз подарит внуков на все зимние каникулы.

Еще »
Mediametrics
Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Китайские ученые «научились» превращать медь в золото Китайские ученые «научились» превращать медь в золото
"Черные дни" настали у наших ближайших соседей "Черные дни" настали у наших ближайших соседей
Учёные: Обнаружен вулкан опаснее Йеллоустоунского Учёные: Обнаружен вулкан опаснее Йеллоустоунского
"Я его не знаю": Очередной твит Трампа вызвал громкий скандал "Я его не знаю": Очередной твит Трампа вызвал громкий скандал
Интернет взорвали предсказания из газеты за 1996 год Интернет взорвали предсказания из газеты за 1996 год
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.