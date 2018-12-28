Ученые узнали, что рыжие моллюски сверлят своих жертв

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Многощетинковые черви, которыми питается голожаберный моллюск Vayssierea cf. elegans, живут в известковых трубочках, поэтому моллюску приходится буквально высверливать своих жертв.

В этом непростом деле, как выяснили ученые из Московского государственного университета имени Ломоносова, моллюску помогает особое строение его глотки, в которой присутствуют специальные сверлильные приспособления.

Голожаберные моллюски (Nudibranchia), как пишет издание Journal of Morphology, относятся к брюхоногим, однако раковины у них нет — она утратилась в процессе эволюции.

Сотрудники кафедры зоологии беспозвоночных биологического факультета МГУ заинтересовались представителем отряда Nudibranchia под названием Vayssierea cf. Elegans, потому что у этого существа очень интересный способ питания, подробности которого оставались неизученными до недавнего времени.

"Глотка этого голожаберного моллюска в целом напоминает глотку его родственников, которые не умеют сверлить, но у нее есть уникальные особенности, благодаря которым это существо и приобрело свои впечатляющие способности. В полости рта Vayssierea cf. elegans присутствуют многоклеточные железы, которые выделяют секрет, растворяющий твердые известковые трубки. В пищеводе у моллюсков есть железистые мешочки, которые помогают им проглатывать твердые частицы, не повреждая свои внутренние органы. Еще одна особенность — кольцевая глоточная мышца, позволяющая засасывать червей", — рассказывает Анна Михлина, автор исследования.