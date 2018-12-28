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Люди состоят из пластика: учёные провели уникальный эксперимент

Пятница, 28 Декабря 2018 10:17
Люди состоят из пластика: учёные провели уникальный эксперимент Фото из открытых источников

Масштабы загрязнения планеты пластиковыми отходами достигли той угрожающей степени, при которой микрочастицы пластика стали обнаруживаться внутри людей. Такое заявление сделали ученые из Австрии, доказавшие свои мрачные предположения при помощи простого эксперимента.

 

Ученые проанализировали экскременты большого количества жителей восьми разных стран (Австрия, Россия, Нидерланды, Италия, Финляндия, Япония, Великобритания и Польша) и выявили во всех без исключения изученных образцах заметное количество пластика.

 

На каждые десять граммов проанализированного материала приходилось около двадцать пластиковых микрочастиц. Размер частиц, при этом, колебался между 50 и 500 микрометрами.

 

"Откуда в человеческом организме так много пластика? Выяснить это довольно легко — достаточно обратить внимание на тот факт, что большая часть продуктов питания продается в пластиковых упаковках, то есть вся еда, которую современные люди употребляют, контактирует с пластиком. И вода, кстати, тоже. Соответственно, в наших телах оседает колоссальное количество пластиковых частиц, далеко не все из которых выводятся из организма вместе с отходами жизнедеятельности", — рассказывают авторы исследования.

 

Чем грозит проблема в долговременной перспективе — пока неизвестно, но очевидно, что ее нужно как-то решать уже сейчас, пока еще не слишком поздно.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Пластик
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