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Учёные рассказали о причинах ночных кошмаров

Пятница, 28 Декабря 2018 08:46
Учёные рассказали о причинах ночных кошмаров Фото из открытых источников

Повышенная тревожность, прием антидепрессантов и посттравматический стресс — это основные причины расстройства сна, при котором людям снятся кошмары, заставляющие их кричать, падать с кровати и биться о предметы окружающей обстановки, нанося себе травмы. К такому выводу пришли эксперты Американской академии неврологии по итогам масштабного исследования.

 

Ученые сконцентрировались на фазе быстрого сна, для которой характерна относительно высокая активность мозга. Кошмары, как правило, снятся именно в этой фазе сна.

 

"В фазе быстрого сна люди интенсивно вращают глазными яблоками, однако сигналы мышцам мозг не посылает, поэтому они остаются в расслабленном виде, и вы, соответственно, продолжаете лежать спокойно, даже если вам снится что-то жуткое. Это в идеале. Но на практике механизм блокирования мышц нередко нарушается", — рассказывают американские ученые.

 

Люди с нарушенным механизмом блокирования мышц во время сна страдают от кошмаров особенно сильно — они могут вскакивать во сне, падать с кровати, наносить себе травмы и так далее.

 

"Расстройства поведения в фазе быстрого сна фиксируются, как правило, у людей, которые принимают антидепрессанты, страдают от посттравматического стрессового синдрома, злоупотребляют алкоголем, а также в целом склонны к тревожным расстройствам", — заключают ученые, добавляя, что проблема почему-то чаще фиксируется у людей с невысоким уровнем образования.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Ночные кошмары
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