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Учёные: Таинственная аномалия в Африке ослабила магнитное поле Земли

Четверг, 27 Декабря 2018 18:39
Учёные: Таинственная аномалия в Африке ослабила магнитное поле Земли Фото из открытых источников

Американские ученые сообщили о аномальной активности в Африке, губительно влияющей на защитные свойства магнитного поля Земного шара. Результаты исследования данной аномалии показали, что данный процесс начался тысячу лет назад.

 

Задача магнитного поля Земли – защита планеты от радиационного излучения. По сообщению ученых, обнаруженная аномальная активность в Африке может послужить причиной к смене полюсов Земного шара. Особо примечательной в рамках исследований оказалась территория от Зимбабве до Чили, так как в этой локации оборудование перестало функционировать из-за излучения невидимой материи. 

 

Отсутствие археологических вещественных подтверждений магнитного излучения в прошлом существенно затрудняет процесс исследований по данному вопросу. Между тем, эксперты утверждают, что такая аномалия уже имела место быть несколько веков назад. Это могло быть обусловлено ритуалами по сжиганию глины и хижин древними африканцами, так как процесс горения глины упрочняет магнитные свойства минералов. 

 

Также причиной истощения магнитного поля могли послужить плотные горные породы, находящиеся под континентом. Область пород разрушительно влияет на железо, которое в свою очередь зарождает оградительную материю.

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Иванова Мария Опубликовано в Наука   Теги Новости аномалия
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