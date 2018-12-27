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Гибель нейронов при болезни Альцгеймера оказалась защитным механизмом

Четверг, 27 Декабря 2018 14:29
Гибель нейронов при болезни Альцгеймера оказалась защитным механизмом Фото из открытых источников

Массовая гибель клеток мозга, которой сопровождаются нейродегенеративные заболевания в целом и болезнь Альцгеймера в частности, может быть защитным механизмом, необходимым для своеобразного "контроля качества" клеток.

 

К такому выводу, как сообщает издание Cell Reports, пришли ученые из базирующегося в Португалии Фонда Шампалимо. Исследователи проводили опыты на мухах дрозофилах, у которых была смоделирована болезнь Альцгеймера при помощи генетических модификаций, и отметили, что гибель нейронов улучшает состояние насекомых.

 

"Уничтожение некачественных клеток — это один из механизмов контроля качества, при помощи которых организм пытается улучшить состояние пораженного мыслительного органа. Механизм конкурирования нервных клеток в целом улучшает состояние мозга и позволяет замедлить преждевременное старение", — говорит Эдуардо Морено, один из авторов исследования.

 

Эксперименты с насекомыми показали, что если искусственно остановить смерть нейронов, то подверженные болезни Альцгеймера мушки умирают раньше, а перед смертью демонстрируют более тяжелые симптомы заболевания. Если же, наоборот, форсировать гибель клеток мозга, то состояние насекомых улучшается.

 

"Дрозофилы, которые потеряли большое число нейронов в результате болезни, вели себя практически как не подверженные заболеванию насекомые — то есть, показатели их памяти, движения и обучения были на нормальном уровне", — заключают исследователи.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости болезнь Альцгеймера
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