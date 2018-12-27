Запущенные с космодрома Восточный спутники «Канопус-В» взяли на управление

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Запущенные с космодрома Восточный спутники "Канопус-В" номер 5 и 6 вышли на плановые орбиты и были взяты на управление. Об успешном запуске новых спутников дистанционного зондирования Земли сообщил на своей странице в сервисе "Твиттер" Дмитрий Рогозин, глава государственной корпорации "Роскосмос".

"Космические аппараты "Канопус-В" 5 и 6 взяты на управление. Солнечные батареи спутников раскрылись, телеметрия работает в штатном режиме. Отечественная группировка спутников дистанционного зондирования планеты продолжает расширяться", — цитирует запись в Twitter Рогозина информационный портал "НьюИнформ".

Ранее, напомним, Роскосмос сообщил о запуске космических аппаратов серии "Канопус-В", осуществленном с космодрома Восточный. Выведение спутников на расчетные орбиты производилось при помощи разгонного блока "Фрегат".

"Канопус-В" — серия аппаратов для дистанционного зондирования Земли, изготовленных Корпорацией "ВНИИЭМ" и британской компанией "Surrey Satellite Technology Limited".

Группировка спутников "Канопус-В", насчитывающая уже шесть космических аппаратов, используется в интересах Российской академии наук, Роскосмоса, Министерства чрезвычайных ситуаций, Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также другими структурами. Управление спутниками ведется из ЦУП ЦНИИМаш.