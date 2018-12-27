Четверг 27 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Запущенные с космодрома Восточный спутники «Канопус-В» взяли на управление
﻿

Запущенные с космодрома Восточный спутники «Канопус-В» взяли на управление

Четверг, 27 Декабря 2018 13:47
Запущенные с космодрома Восточный спутники «Канопус-В» взяли на управление Фото из открытых источников

Запущенные с космодрома Восточный спутники "Канопус-В" номер 5 и 6 вышли на плановые орбиты и были взяты на управление. Об успешном запуске новых спутников дистанционного зондирования Земли сообщил на своей странице в сервисе "Твиттер" Дмитрий Рогозин, глава государственной корпорации "Роскосмос".

 

"Космические аппараты "Канопус-В" 5 и 6 взяты на управление. Солнечные батареи спутников раскрылись, телеметрия работает в штатном режиме. Отечественная группировка спутников дистанционного зондирования планеты продолжает расширяться", — цитирует запись в Twitter Рогозина информационный портал "НьюИнформ".

 

Ранее, напомним, Роскосмос сообщил о запуске космических аппаратов серии "Канопус-В", осуществленном с космодрома Восточный. Выведение спутников на расчетные орбиты производилось при помощи разгонного блока "Фрегат".

 

"Канопус-В" — серия аппаратов для дистанционного зондирования Земли, изготовленных Корпорацией "ВНИИЭМ" и британской компанией "Surrey Satellite Technology Limited".

 

Группировка спутников "Канопус-В", насчитывающая уже шесть космических аппаратов, используется в интересах Российской академии наук, Роскосмоса, Министерства чрезвычайных ситуаций, Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, а также другими структурами. Управление спутниками ведется из ЦУП ЦНИИМаш.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости спутник
Интернет и СМИ
Главное за сутки
В РФ создают беспилотный боевой модуль для борьбы с дронами В РФ создают беспилотный боевой модуль для борьбы с дронами В Российской Федерации разрабатывается беспилотный боевой модуль, предназначенный для поражения воздушных целей — модификация артустановки "Самум". Представители Подольского электромеханического завода, на мощностях которого создается новая установка, говорят, что она может…
Ракета «Союз 2.1а» вывела на орбиту российские «Канопусы-В» Ракета «Союз 2.1а» вывела на орбиту российские «Канопусы-В» Российские спутники дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №5 и №6 выведены на орбиты. Об этом сообщили в Роскосмосе. «Есть отделение космических аппаратов от разгонного блока», — приводит RT слова представителя госкорпорации.…
Какие перемены ждут россиян с января 2019 года? Какие перемены ждут россиян с января 2019 года? С нового года в силу вступает целый ряд законов, которые внесут изменения в жизнь россиян. Подробнее о тех, которые коснутся большинства — в нашей подборке. Изменения пенсионного законодательства Важнейшим из…
Читайте также
Генетики назвали необычную связь между иудейством и цитрусами Генетики назвали необычную связь между иудейством и цитрусами Сравнивая геномы "одомашненных" и диких цитрусовых, ученые выяснили, что первые сладкие сорта этих растений распространились по Европе благодаря евреям и иудейским религиозным традициям. Статья, посвященная истории цитрусов, появилась в издании…
Китайские ученые «научились» превращать медь в золото Китайские ученые «научились» превращать медь в золото Китайские изобретатели из провинции Ляонин (город Далянь) поделились новой методикой превращения медного материала в нечто, похожее по свойствам на золото. В опубликованных результатах исследования подробно описан процесс превращения обычного металла…
Учёные: Обнаружен вулкан опаснее Йеллоустоунского Учёные: Обнаружен вулкан опаснее Йеллоустоунского Шотландские ученые из Эдинбурга, при помощи экстремальной наземной техники, а также авиарадаров, обнаружили на территории Антарктиды пугающую находку. В нескольких километрах под уровнем Вечной мерзлоты найдено внушительное скопление вулканов. По…
Тема дня
Пекин отказался от соглашения с Москвой о дедолларизации Пекин отказался от соглашения с Москвой о дедолларизации

Уже длительное время ведется обсуждение отказа от американского доллара в качестве основной валюты в...

Фото
Солончак Уюни - место, где небо сливается с землей Солончак Уюни - место, где небо сливается с землей

Солончак Уюни (Salar de Uyuni) является высохшим соленым озером расположенным на юго-западе Боливии,...

Опрос

Где Вы планируете отмечать Новый год?

 

Анекдот дня

Дедушкам и бабушкам, которые плохо вели себя в этом году, Дед Мороз подарит внуков на все зимние каникулы.

Еще »
Mediametrics
Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Генетики назвали необычную связь между иудейством и цитрусами Генетики назвали необычную связь между иудейством и цитрусами
Китайские ученые «научились» превращать медь в золото Китайские ученые «научились» превращать медь в золото
Почему россияне должны гордиться Путиным после большой пресс-конференции? Почему россияне должны гордиться Путиным после большой пресс-конференции?
"Черные дни" настали у наших ближайших соседей "Черные дни" настали у наших ближайших соседей
"Я его не знаю": Очередной твит Трампа вызвал громкий скандал "Я его не знаю": Очередной твит Трампа вызвал громкий скандал
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.