Учёные выяснили причины развития буйного лунатизма

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Бывают обычные безобидные лунатики, которые ходят во сне и врезаются в стены, а бывают буйные — эти граждане способны убить кого-нибудь или покалечить, находясь во сне. Разобраться в причинах развития буйного лунатизма, как сообщает издание Neurology, попытались ученые из Канады.

Сотрудники университета Макгилла в Монреале говорят, что науке в целом пока что довольно мало известно о причинах лунатизма, то есть, этот синдром остается очень таинственным.

"Предполагается, что болезнь может провоцироваться лекарствами, или, например, быть первым признаком серьезных нейродегенеративных заболеваний — болезни Паркинсона, деменции или комплексной атрофии. Мы пытаемся установить конкретные факторы лунатизма, чтобы понять, как предупредить развитие этого опасного синдрома", — говорит Рональд Постума, автор исследования.

У лунатиков, как удалось выяснить ученым, есть необычное нарушение в работе мозга — когда они находятся в фазе быстрого сна, их мозг по какой-то причине не отключает моторные функции тела, то есть, совершая те или иные движения в сновидении, они совершают их и наяву.

Опросив десятки тысяч людей, подверженных лунатизму, ученые выявили несколько вероятных причин буйных проявлений этого синдрома. Это, в частности, прием антидепрессантов, "афганский синдром" и алкоголизм. Выяснилось, кроме того, что буйными лунатиками гораздо чаще становятся мужчины, а не женщины.