Японские ученые выступили против строительства Международного линейного коллайдера

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Члены Научного совета Японии рекомендовали властям страны еще раз хорошенько подумать, прежде чем давать добро на строительство Международного линейного коллайдера (ILC). Последний, напомним, должен быть построен в японской префектуре Ивате.

Подготовка к строительству коллайдера ILC началась в 2012 году — разместить на своей территории новую экспериментальную установку планировали Соединенные Штаты Америки и некоторые европейские государства, однако с 2013-го года работы над проектом ведутся с расчетом на то, что коллайдер будет построен в Японии.

"Рассматривая имеющуюся в распоряжении совета информацию о состоянии проекта ILC, мы не можем прийти к единому решению о поддержке размещения Международного линейного коллайдера на территории Японии. Соответственно, японскому правительству следует с осторожностью принимать решение о размещении в стране коллайдера с энергией пучка в 250 гигаэлектронвольт", — говорится в официальном заявлении Научного совета Японии.

Японские ученые говорят, что новый коллайдер значительно дороже всех проектов, с которыми ранее имел дело Научный совет, поэтому для реализации столь масштабной инициативы нужна широкая поддержка со стороны академического сообщества.

Плюс, ученые не видят сколько-нибудь значимых экономических и научных выгод от размещения ускорителя частиц на территории Японии. Учитывая позицию Японии, проект ILC может быть полностью отменен — говорят ученые из других стран.