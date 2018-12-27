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Японские ученые выступили против строительства Международного линейного коллайдера

Четверг, 27 Декабря 2018 10:59
Японские ученые выступили против строительства Международного линейного коллайдера Фото из открытых источников

Члены Научного совета Японии рекомендовали властям страны еще раз хорошенько подумать, прежде чем давать добро на строительство Международного линейного коллайдера (ILC). Последний, напомним, должен быть построен в японской префектуре Ивате.

 

Подготовка к строительству коллайдера ILC началась в 2012 году — разместить на своей территории новую экспериментальную установку планировали Соединенные Штаты Америки и некоторые европейские государства, однако с 2013-го года работы над проектом ведутся с расчетом на то, что коллайдер будет построен в Японии.

 

"Рассматривая имеющуюся в распоряжении совета информацию о состоянии проекта ILC, мы не можем прийти к единому решению о поддержке размещения Международного линейного коллайдера на территории Японии. Соответственно, японскому правительству следует с осторожностью принимать решение о размещении в стране коллайдера с энергией пучка в 250 гигаэлектронвольт", — говорится в официальном заявлении Научного совета Японии.

 

Японские ученые говорят, что новый коллайдер значительно дороже всех проектов, с которыми ранее имел дело Научный совет, поэтому для реализации столь масштабной инициативы нужна широкая поддержка со стороны академического сообщества.

 

Плюс, ученые не видят сколько-нибудь значимых экономических и научных выгод от размещения ускорителя частиц на территории Японии. Учитывая позицию Японии, проект ILC может быть полностью отменен — говорят ученые из других стран.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Коллайдер
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