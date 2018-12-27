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Учёные: Время существовало до Большого взрыва

Четверг, 27 Декабря 2018 09:16
Учёные: Время существовало до Большого взрыва Фото из открытых источников

Время существовало и до Большого взрыва, который, как считает большая часть ученых, образовал Вселенную. Пространство, в котором "развернулась" Вселенная, тоже существовало — пишет издание Physics Letters B.

 

Сотрудники Оксфордского университета, задумавшиеся над существованием времени до Большого взрыва, уверены, что этот самый взрыв не был началом времени. Ткань пространства-времени существовала и до рождения Вселенной, однако она была ориентирована несколько иным образом.

 

"Мы не предлагаем никаких новых понятий и не планируем переписывать теорию относительности, мы просто по-другому интерпретируем некоторые постулаты теории. Расчеты, которые мы произвели, указывают на то, что Большой взрыв не был началом времени, просто в момент взрыва изменилась ориентация пространства", — говорит автор исследования, Дэвид Слоан.

 

О том, что было до Большого взрыва, ученые-космологи предпочитают не думать — слишком уж много тут нерешенных проблем, которые угрожают хрупкой стройности существующих теорий. Кто-то просто говорит, что до Большого взрыва была сингулярность, а кто-то уверен, что до Вселенной существовала ее "прародительница", исчезнувшая в результате Большого разрыва.

 

Слоан и его коллеги решили взглянуть на проблему под другим углом. Ученые уверены, что ткань пространства-времени существовала и до Большого взрыва, однако была ориентирована в другую сторону. То есть, время текло в обратную сторону, а пространство было ориентировано по-другому.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Время
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