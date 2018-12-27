Названо необходимое расстояние между пешеходами, чтобы они не врезались друг в друга

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Анализ движений нескольких миллионов пешеходов, выполненный учеными из Нидерландов при помощи специальных датчиков, установленных на оживленной железнодорожной станции, показал, каким должно быть минимальное расстояние между двигающимися пешком людьми, необходимое для отсутствия столкновений.

Сотрудники Эйндховенского технологического университета проанализировали несколько миллионов пешеходных движений и выделили девять тысяч пар людей, которые двигались друг навстречу другу и чуть было не столкнулись. Некоторые, при этом, все-таки столкнулись.

"Сорок пар из девяти тысяч действительно столкнулись, а остальные корректировали свои движения буквально в самые последние моменты. Изучив записи движений, мы установили минимальный "буфер", который гарантирует более-менее безопасное пешеходное движение. Размер этого "буфера" — семьдесят шесть сантиметров", — пишет со страниц научного издания Physical Review E автор исследования, Алессандро Корбетта.

Изучая особенности движения людей в людных местах, нидерландские ученые обнаружили универсальные модели, которых придерживается большая часть людей.

Считается, что понимание этих моделей поможет ученым научиться управлять большими скоплениями людей. Это весьма актуальная задача при, например, организации каких-то масштабных публичных мероприятий.