Ракета «Союз 2.1а» вывела на орбиту российские «Канопусы-В»

Российские спутники дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №5 и №6 выведены на орбиты.
Об этом сообщили в Роскосмосе.
«Есть отделение космических аппаратов от разгонного блока», — приводит RT слова представителя госкорпорации.
Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1а» с российскими спутниками дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» №5 и №6 и с иностранными космическими аппаратами стартовала с космодрома Восточный.
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