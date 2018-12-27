Ген кролика помог растениям очистить воздух от канцерогенов

Ученые из Вашингтонского университета (США) вывели комнатное растение, которое благодаря генетической модификации может очищать воздух от вредных примесей. Золотистому эпипремнуму, очищающему воздух от канцерогенов при помощи генов кролика, посвящена статья в журнале Environmental Science&Technology.
Мало кто задумывается о качестве воздуха в своей квартире, а это, по словам исследователей, довольно комплексная проблема. Воздух в квартирах часто бывает загрязнен в большей степени, чем воздух в офисах или каких-то общественных помещениях, где установлены специальные фильтрующие системы.
Соответственно, в квартирном воздухе нередко присутствуют такие опасные для здоровья вещества, как формальдегид, бензол и хлороформ. Все они обладают канцерогенным действием, то есть, могут провоцировать онкологические заболевания.
"Удаление вредных летучих веществ из воздуха, наполняющего жилые помещения — это весьма нетривиальная задача. Комнатным растениям, которые, по идее, должны брать эту миссию на себя, "не хватает мощности", поэтому мы решили исправить ситуацию путем генетических модификаций", — рассказывает Стюарт Стренд, руководитель научного проекта, по итогам которого в мире появился золотистый эпипремнум (Epipremnum aureum) с генами кролика.
Зачем комнатному растению гены кролика? Оказалось, что, например, ген CYP2E1, усиливает способность эпипремнума расщеплять бензол примерно в пять раз, то есть, речь идет о весьма полезной модификации.
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