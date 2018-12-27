Ген кролика помог растениям очистить воздух от канцерогенов

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Ученые из Вашингтонского университета (США) вывели комнатное растение, которое благодаря генетической модификации может очищать воздух от вредных примесей. Золотистому эпипремнуму, очищающему воздух от канцерогенов при помощи генов кролика, посвящена статья в журнале Environmental Science&Technology.

Мало кто задумывается о качестве воздуха в своей квартире, а это, по словам исследователей, довольно комплексная проблема. Воздух в квартирах часто бывает загрязнен в большей степени, чем воздух в офисах или каких-то общественных помещениях, где установлены специальные фильтрующие системы.

Соответственно, в квартирном воздухе нередко присутствуют такие опасные для здоровья вещества, как формальдегид, бензол и хлороформ. Все они обладают канцерогенным действием, то есть, могут провоцировать онкологические заболевания.

"Удаление вредных летучих веществ из воздуха, наполняющего жилые помещения — это весьма нетривиальная задача. Комнатным растениям, которые, по идее, должны брать эту миссию на себя, "не хватает мощности", поэтому мы решили исправить ситуацию путем генетических модификаций", — рассказывает Стюарт Стренд, руководитель научного проекта, по итогам которого в мире появился золотистый эпипремнум (Epipremnum aureum) с генами кролика.

Зачем комнатному растению гены кролика? Оказалось, что, например, ген CYP2E1, усиливает способность эпипремнума расщеплять бензол примерно в пять раз, то есть, речь идет о весьма полезной модификации.