Среда 26 декабря 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

 

Вы здесь:  Главная» Все новости» Наука» Что помогает похудеть лучше диет
﻿

Что помогает похудеть лучше диет

Среда, 26 Декабря 2018 20:31
Что помогает похудеть лучше диет Фото из открытых источников

К диетам прибегают многие из тех, кто хочет расстаться с лишними кило. Однако данный способ похудения не считается безупречным и высокоэффективным. Но, оказывается, есть нечто, что помогает лучше диет.

 

Те, у кого нет избыточного веса, очевидно, знают, что брокколи – это хорошо, а бургер – плохо. Для контроля веса они могут пользоваться различными трюками, например, не использовать еду в качестве вознаграждения, напоминать себе о преимуществах потери веса, кушать из маленьких тарелок и медленно, контролировать количество суточной еды, не перекусывать до существенного чувства голода и так далее.

 

Это работает, но не в достаточной степени. Ни данные уловки, ни диеты, не дают желаемого эффекта. К тому же часто те, кому удалось таки похудеть, снова набирают лишние килограммы и порой в большем количестве, чем их было до похудения. А между тем такие американские горки в весе не полезны для здоровья.

 

Так что же делать? Начать применять то, что помогает похудеть безболезненно и эффективно. К тому же это просто и относительно легко, утверждает психолог из Калифорнийского Университета в Беркли.

 

Суть заключается в том, чтобы кушать лишь немного меньше, чем вы обычно едите. Это не диета, поэтому метод не имеет ее отрицательных сторон, он не активизирует организм запасать все, что поступает, не меняет метаболизм, не влияет на здоровье и т.д.

 

Это значит, что если вам обычно нужно два напитка, у вас будет один и с меньшим количеством калорий. То же самое, разумеется, относится и продуктам питания, а не только к напиткам. Еду, которая окажется на вашей тарелке, то же нужно выбирать немного по-другому.

 

Продукты должны быть подобраны так, чтобы тарелка выглядела полной, но имела меньше калорий. Замените часть калорийного продукта, например, картофеля или колбасы, овощами. И на десерт кушайте меньший кусок пирога или менее калорийный.

 

Этот подход обеспечивает меньшее увеличение веса, а возможно даже он останется прежним. Плюс, вы получите два в одном – удовольствие от такого приема пищи, так как скушаете все, что любите и удовлетворение оттого, что снова не поддались на «момент на губах, всю жизнь на бедрах».

 

Если вы читаете эту статью, вы, вероятно, не выиграли в генетической лотерее, то есть вы не из тех раздражающих людей, которые могут кушать все подряд и в больших количествах, но при этом оставаться стройными. И тогда принцип подхода к еде, о котором шла речь, вам явно придется как нельзя кстати.

Яндекс.Дзен

Филингер Татьяна Опубликовано в Наука   Теги Новости Диеты
Интернет и СМИ
Главное за сутки
Порошенко: Военное положение на Украине завершено Порошенко: Военное положение на Украине завершено Президент Украины Петр Порошенко объявил о завершении военного положения, которое действовало в стране в течение последних тридцати дней. Порошенко, как сообщает издание "ПолитЭксперт", намеревался продлить военное положение, однако не будет…
Онищенко хочет запретить табак в России к 2020 году Онищенко хочет запретить табак в России к 2020 году Министерство здравоохранения Российской Федерации планирует полностью запретить оборот сигарет и табачных изделий после 2050-го года. Соответствующая информация содержится в проекте Концепции осуществления государственной политики по противодействию потреблению табака. Геннадий Онищенко,…
США наращивают стратегическое высокоточное оружие у границ России США наращивают стратегическое высокоточное оружие у границ России Глава Военно-морского флота адмирал Владимир Королев рассказал, что США наращивают стратегические высокоточные вооружения у российских границ. Его слова приводит издание "Красная звезда". Королев подчеркнул, что Соединенные Штаты и их партнеры…
Читайте также
Генетики назвали необычную связь между иудейством и цитрусами Генетики назвали необычную связь между иудейством и цитрусами Сравнивая геномы "одомашненных" и диких цитрусовых, ученые выяснили, что первые сладкие сорта этих растений распространились по Европе благодаря евреям и иудейским религиозным традициям. Статья, посвященная истории цитрусов, появилась в издании…
Китайские ученые «научились» превращать медь в золото Китайские ученые «научились» превращать медь в золото Китайские изобретатели из провинции Ляонин (город Далянь) поделились новой методикой превращения медного материала в нечто, похожее по свойствам на золото. В опубликованных результатах исследования подробно описан процесс превращения обычного металла…
Учёные выяснили, почему самцы мышей нападают на детенышей Учёные выяснили, почему самцы мышей нападают на детенышей Детоубийство, иногда демонстрируемое многими животными, является одним из самых жестоких проявлений дикой природы, а причины этого феномена до сих пор изучены крайне недостаточно. Ученые из Гарвардского университета (США) попытались разобраться…
Тема дня
Страшный враг, который незаметно уничтожает население Британии Страшный враг, который незаметно уничтожает население Британии

Очень часто мы слышим о том, как в европейских странах все живут прекрасно и счастливо. У всех хвата...

Фото
Солончак Уюни - место, где небо сливается с землей Солончак Уюни - место, где небо сливается с землей

Солончак Уюни (Salar de Uyuni) является высохшим соленым озером расположенным на юго-западе Боливии,...

Опрос

Где Вы планируете отмечать Новый год?

 

Анекдот дня

Дедушкам и бабушкам, которые плохо вели себя в этом году, Дед Мороз подарит внуков на все зимние каникулы.

Еще »
Mediametrics
Infox
24СМИ
Самые популярные материалы
Генетики назвали необычную связь между иудейством и цитрусами Генетики назвали необычную связь между иудейством и цитрусами
Китайские ученые «научились» превращать медь в золото Китайские ученые «научились» превращать медь в золото
Украина нацелилась уничтожить Керченский мост? Украина нацелилась уничтожить Керченский мост?
Почему россияне должны гордиться Путиным после большой пресс-конференции? Почему россияне должны гордиться Путиным после большой пресс-конференции?
Учёные выяснили, почему самцы мышей нападают на детенышей Учёные выяснили, почему самцы мышей нападают на детенышей
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.