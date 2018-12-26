Ученые: Речные раки грустят во время линьки

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Издание Journal of Experimental Biology поделились результатами исследования поведения членистоногих в период линьки. Парижские биологи из университета Бордо отметили тревожное поведение речных раков в период линьки. Членистоногим свойственно периодически сбрасывать панцирь, при этом их поведение отличает снижение жизненной активности и стремление спрятаться от внешнего мира и источников света.

Избавляясь от плотных участков кутикулы, членистоногие после съедают отброшенный экзоскелет, для насыщения организма кальцием. Изменения в поведении раков обусловлены гормонами экдистероидами, которые отвечают за линьку в организме у членистоногих.

В ходе эксперимента, биологи отделили луизианских раков друг от друга и поместили их в комфортные условия закрытого пространства, освещенного только наполовину. Наибольшая тревожность поведения характерна для раков в первые часы после отделения панциря, а перед его сбрасыванием, членистоногое заранее покидает освещенную часть помещения.

Наукой ранее отмечалось периодическое изменение в поведении луизианских раков, однако до сегодняшнего дня никто не связывал снижение активности и отторжение панциря.

Дальнейший план исследовательской деятельности включает в себя выяснение особенностей поведения других видов членистоногих в период линьки.