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Эксперты выяснили, что «отбивает» желание заниматься любовью

Среда, 26 Декабря 2018 15:31
Эксперты выяснили, что «отбивает» желание заниматься любовью Фото из открытых источников

Масштабный опрос, произведенный учеными из Великобритании среди двух с лишним тысяч респондентов, позволил выявить основные факторы, "отбивающие" желание заниматься любовью. На первом месте предсказуемо оказался стресс.

 

Под стрессом люди понимают в основном тревожность, которая не дает расслабиться и заняться любовью. В том, что в их спальнях поселился стресс, который препятствует нормальному уровню либидо, признались сорок пять процентов опрошенных британцев.

 

Особенно негативно, как отмечают исследователи, стресс отражается на мужчинах, которые под его действием нередко испытывают проблемы с эрекцией, еще в большей степени усиливающие стрессовое состояние. Проблема превращается в снежный ком и надолго выбивает некоторых мужчин из колеи.

 

Еще один фактор, не позволяющий людям предаваться чувственным наслаждениям — неважное физическое здоровье. Его упомянули тридцать два процента опрошенных.

 

Двадцать шесть процентов жителей Туманного Альбиона уверены, что их интимной жизни мешают разнообразные психологические проблемы.

 

Дети мешают заниматься любовью двадцати процентам опрошенных. Восемнадцати процентам мешает работа.

 

Опрос показал, что существуют люди, половой жизни которых мешает слишком частый просмотр "клубнички". Их среди опрошенных двенадцать процентов. Еще десять процентов не могут наслаждаться интимной жизнью, т.к. им некогда из-за социальных сетей.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости интим
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