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Учёные назвали возможную причину цунами в Индонезии

Среда, 26 Декабря 2018 15:01
Учёные назвали возможную причину цунами в Индонезии Фото из открытых источников

Катастрофическое цунами в Индонезии, в результате которого погибли, по актуальным данным, четыреста двадцать девять человек, могло быть спровоцировано частичным обрушением вулкана, расположенного на острове Кракатау. Такую версию представили ученые из Японии.

 

Сотрудники отдела геопространственной информации, существующего при японском министерстве земли, инфраструктуры, транспорта и туризма, проанализировали спутниковые фотографии, сделанные в августе прошлого и декабре этого года, и обнаружили некоторые особенности, указывающие на причастность вулкана на Кракатау к цунами в Индонезии.

 

"Говорить наверняка, безусловно, пока рано, но можно предположить с высокой вероятностью, что цунами, которое произошло в Индонезии двадцать второго декабря 2018-го года, было вызвано крупным фрагментом вулкана Анак Кракатау, который обрушился в океан. По нашим данным, по состоянию на двадцать четвертое декабря, площадь обрушения в юго-западной части острова составила около двух квадратных километров", — говорят японские ученые.

 

Цунами в Индонезии унесло жизни 429 человек, и это, очевидно, далеко не финальное число жертв, т.к. еще полторы сотни человек числятся пропавшими без вести.

 

Травмы разной степени тяжести получили почти полторы тысячи индонезийцев, еще шестнадцать тысяч человек были вынуждены оставить свои дома или и вовсе лишились их.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Цунами
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