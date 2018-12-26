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Пчелы умеют считать, пользуясь всего четырьмя клетками мозга

Среда, 26 Декабря 2018 12:03
Пчелы умеют считать, пользуясь всего четырьмя клетками мозга Фото из открытых источников

Пчелы, несмотря на свой довольно примитивный по нашим меркам мозг, умеют считать как минимум до пяти, а также понимают, что такое "ноль". Для этого насекомым хватает всего четырех нервных клеток.

 

У пчел, если что, гораздо больше нервных клеток, чем четыре — мозг насекомых состоит из примерно миллиона клеток. Это, впрочем, все равно несоизмеримо меньше, чем число нервных клеток в мозгу человека, где их примерно 80-90 миллиардов.

 

Сотрудники Лондонского университета королевы Марии попытались понять, как пчелы, несмотря на скромные возможности своего мыслительного органа, демонстрируют весьма развитые когнитивные навыки. Для этого исследователи создали модель мозга пчелы, а затем произвели с ее помощью целый ряд экспериментов.

 

Оказалось, что для того, чтобы считать, пчелам хватает четырех нервных клеток. Способ подсчета, которым пользуются пчелы, требует минимальных ресурсов мозга, однако является вполне результативным. Люди, как отмечают авторы исследования, пользуются гораздо более требовательным к ресурсам мозга способом счета.

 

"Подсчитывая предметы, люди охватывают взглядом всю их совокупность. Пчелы не могут так делать, поэтому осматривают предметы один за другим. Но считать насекомые, тем не менее, умеют, что просто-таки удивительно, учитывая скромные возможности их мозга", — говорит Вера Васас, ведущий автор научной работы.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости Пчелы
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