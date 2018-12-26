Учёные раскрыли тайное предназначений линий Наски

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Таинственные геоглифы, которыми покрыто плато Наска, расположенное в Перу, могли выполнять функции дорожных храмов, предназначенных для путников. Такую гипотезу, как сообщает издание Antiquity, представили археологи из Канады.

"Геоглифы плато Наска расположены в непосредственной близости от древних горных трактов. И это, как мы предполагаем, очень даже неслучайное совпадение, то есть, геоглифы, существующие при древних маршрутах, являются своеобразными "храмами", созданными для путешественников. Последние получали возможность молиться непосредственно в пути, и, по всей видимости, очень ценили это", — рассказывает сотрудник университета Торонто Питер Бикулис.

Рисунки на плато Наска были открыты в шестнадцатом веке. Конкистадоры из Испании, ответственные за открытие, считали, что геоглифы — это путевые знаки.

Повторное открытие геоглифов произошло в первой половине двадцатого века — на удивительные по своим масштабам рисунки наткнулся Торибио Ксеппе, археолог из Перу. Тогда же были сделаны первые фотографии геоглифов с самолета.

О том, как конкретно были нарисованы геоглифы на плато Наска (некоторые из рисунков, между прочим, видно даже из космоса), у археологов до сих по нет единого мнения. Предназначение рисунков тоже остается спорным вопросом — новое предположение, сделанное канадскими исследователями, является лишь одним из многих.