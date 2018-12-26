Ученым из Грузии удалось проникнуть в природу пространства-времени

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Окружающее нас пространство является дискретным, то есть, оно состоит из ячеек минимально возможной (планковской) длины. В дискретной ткани пространства иногда случаются топологические дефекты, из-за которых возникают, например, аномалии в высокоэнергетических космических лучах.

Грузинские физики Т.Т. Барнавели, И.В. Халдеева и Н.А. Эристави сделали соответствующие выводы в масштабной научной работе, посвященной природе аномалий в высокоэнергетических космических лучах.

Около двух десятков лет назад физики изучали так называемые широкие атмосферные ливни — "дожди" из субатомных частиц, являющихся продуктами столкновения первичных космических лучей с атмосферой нашей планеты.

Когда космические лучи (галактического и внегалактического происхождения) попадают в атомы атмосферного газа, образуется большое количество кварковых частиц, которые тут же распадаются и рождают вторичные космические лучи.

Изучая зависимость широких атмосферных ливней от энергии первичных космических лучей, ученые обнаружили аномальные колебания в высокоэнергетической части диапазона энергии излучения.

С чем связана эта аномалия — ученые не знали на протяжении десятков лет. Попытки грузинских исследователей проникнуть в глубины ткани пространства-времени приближают науку к решению загадки.