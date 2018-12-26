Искусственный интеллект научился предсказывать страх боли

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Приближенный к искусственному интеллекту алгоритм, созданный швейцарскими учеными для анализа результатов МРТ головного мозга, научился выявлять паттерны, характерные для страха физической боли. Теперь ученые могут предсказывать такую реакцию с высокой точностью.

Страх физической боли — индивидуальный показатель, который определяется при помощи специальных опросов.

Это, однако, очень ненадежный метод, который не позволяет получить сколько-нибудь реальные данные. Поэтому технология, созданная сотрудниками цюрихской Университетской клиники, может стать довольно востребованной.

"Мы применяем магнитно-резонансную томографию для анализа мозговой активности, которая связана с переживаниями болевых ощущений. Данные обрабатываются "умными" алгоритмами, которые весьма результативно могут выявлять характерные для страха физической боли паттерны", — рассказывает Петра Швайнардт, ведущий автор технологии.

Швайнардт отмечает, что результаты, которые выдает ИИ, отражают реальный страх физической боли пациента гораздо более точно, чем любые, даже самые совершенные опросники. Соответственно, метод может получить большую распространенность.

Применение ИИ для медицинских задач становится все более популярной практикой в целом — в ближайшие годы, как отмечают специалисты, эта область будет развиваться невероятно стремительно.