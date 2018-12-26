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Популярное лекарство от изжоги увеличивает риск возникновения рака

Среда, 26 Декабря 2018 09:01
Популярное лекарство от изжоги увеличивает риск возникновения рака Фото из открытых источников

Распространенные лекарственные препараты, применяемые для терапии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и изжоги, повышают вероятность развития рака желудка более чем в два раза. Об этом со страниц издания Gut пишут ученые из Университетского колледжа Лондона (Великобритания).

 

Речь идет об ингибиторах протонной помпы, которые применяются для снижения уровня вырабатываемой желудком кислоты.

 

Препараты этого класса используются для борьбы с изжогой и являются одними из самых продаваемых, поэтому способность таких лекарств провоцировать рак стала по-настоящему неприятным сюрпризом для ученых.

 

"Биологический механизм, отвечающий за связь ингибиторов протонной помпы с развитием онкологических заболеваний, не ясен в полной мере, однако есть основания полагать, что в деле замешаны бактерии Helicobacter pylori, которые обнаруживаются практически в каждом представителе человечества", — рассказывает Ян Вонг, ведущий автор научной работы.

 

Ученые под руководством Вонга наблюдали за несколькими тысячами пациентов, которые проходили длительные курсы лечения ИПП, и заметили, что у них в почти в два с половиной раза более высокая вероятность развития рака желудка, чем у остальных.

 

"Выводы относительно допустимости длительного применения ИПП нужно делать с большой осторожностью, однако наше исследование не может не настораживать", — отмечает Вонг.

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Колесников Андрей Опубликовано в Наука   Теги Новости рак
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